Borçlarınızı temizlemek için stratejinizi belirleyin!
Finansal konularda herkesin kişisel çözümleri farklılık gösterse de belli bazı adımlar, herkes için uygulanabilir...
BORCUNUZU HESAPLAYIN
Hesaplarınızı yaparken kafanızdaki genel olarak hesapladığınız yaklaşık bir kredi kartı borcu rakamı ile kalmayın. Bütün ekstrelerinizi alıp; borçlarınızın, kart bazında minimum ödeme tutarlarının ve faiz ödemelerinin basit, fakat tam bir listesini yapın. Bu, ilk olarak hangi kartın borçlarını temizlemekle işe başlamanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olur. Ama her şeyden önce, böyle bir listeyi görmenin şok edici tarafı bile, geri ödeme motivasyonunuzu artırır.
BİREYSEL KREDİ FIRSATLARINI ÖĞRENİN
Kredi kartlarınızdan bazılarını ya da tümünü geri ödemek için toplu bir bireysel kredi kullanmak, matematik olarak daha avantajlı olabilir. Bankaların kredi kartı faiz ve diğer masraflarını karşılaştırıp bakiye devri ile size maliyeti daha düşk olacak başka bir karta geçmeyi seçebilirsiniz. Çalıştığınız bankaların yanı sıra diğer birkaç bankadaki bireysel müşteri temcilcileriyle de görüşerek alternatifleri değerlendirin.
BÜTÇE VE HARCAMA PLANI YAPIN
Bütçenizi; gelirleriniz, düzenli ve zorunlu harcamalarınız, kredi kartı geri ödemelerine ayıracağınız dilim olarak, detaylı bir şekilde çıkarın. Geri ödemenizi bitirebileceğiniz süreyi hesaplayın ve bu dönem için ‘kemer sıkma politikasına dayalı bir harcama planı oluşturun.
YÜKSEK FAİZLİDEN BAŞLAYIN
Diğer kartlarınıza asgari ödeme tutarında geri ödemelerde bulunmaya devam etseniz dahi, en yüksek faizli olana ayırabildiğiniz en fazla ödemeyi yönlendirin. Kart temizliğine, en yüksek faizliden en düşük faizliye doğru devam edin.
OTOMATİK ÖDEME SİSTEMİNE GEÇİN
Ve asgari ödemleriniz için, ödeme gününde hesabınızda para bulundurun. Çeşitli kartların farklı ödeme tarihlerini izlerken yapacağınız her atlama ve gecikme, size faiz dışı ek ceza ve masraf ödemesi doğurur. Üstelik geri ödeme tarihinin atlanması, kredi takip listelerine geçmenize neden olur.
SABIRLI VE KARARLI OLUN
Bir takvim oluşturun ve borç temizliği işinin vakit alabileceğini kabullenin. Arada kontrolü kaybedip, kaçamaklar yapıp, tekrar açılmayın.
KOÇLUK YA DA DANIŞMANLIK ALIN
Bazen harcama alışkanlıklarını düzeltmek, kilo vermek, sigarayı bırakmak veya bir boşanma davasının üstesinden gelmekten daha da zor olabilir. Bu gibi durumlarda kişisel danışmanlık almak işinizi kolaylaştırabilir.