Flamenko'nun prensleri

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Los Vivancos, 12 Aralık'ta Cemal Reşit Rey'de…

Okuma yazmayı bile öğrenmeden enstrüman çalmaya başlayan, aynı kanı taşıyan, flamenko ateşiyle sahneleri yakan 7 kardeş.... Ve senfonik müziklerle zenginleşen, epik bir flamenko gösterisi... "Aeternum” dans severlere doğaüstü olayları ve limitlerini sorgulayan bir dans şöleni sunuyor. Son olarak büyük bir Amerika turnesi yapan grup tüm dünyada tam 30 ülkede milyonlarca kişiye ulaştı. Los Vivancos yeni gösterileri “Aeternum “ ise doğaüstü güçleri ve limitlerini sorgulayan, epik bir gösteri olarak karşımıza çıkıyor. 12 Aralık 2013 saat 20.00'deki gösterinin biletlerini Biletix'te bulabilirsiniz.





