Ford B-Max

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Anne olduktan sonra hayata bakışınız gibi otomobil tercihiniz de değişebilir!

Anne olduktan sonra hayatınız değişti! Dünyaya bakışınız da... Eskiden lüks, spor bir otomobil dikkatinizi çekerken şimdilerde otomobil seçimi yaparken, ürün katoloğunun ‘güvenlik özellikleri’ sayfası ilk okuduğunuz bölüm oldu. Ford B-Max bu konuda çok iddialı. Bana da test etmesi kaldı!



Yazı: Arzu Sözeri



Çocuk sahibi olduktan sonra hayatınızda ne değişti? Evden çıkma süreniz beş dakikadan bir saate çıktı örneğin. Maması, yedek kıyafetleri, oyalanması için oyuncakları... Hepsini

aldınız değil mi? Onları yerleştirdiğiniz kocaman çantanın yanına bir de pusetini yanınıza almanız gerekiyor tabii. Hadi toparlandınız, evden çıkmayı başardınız... Peki otomobilinize

yerleşmeniz kaç dakikanızı alıyor? Annelik telaşlı bir durum... Markete, arkadaşına nereye giderse gitsin bir anneyi dönüş yolunda aynı curcuna bekler... Bir anne için, otomobilin bebek koltuğuna ufaklığı yerleştirip, kemerini takmayı başardığı an, bir zafer anıdır. Kafasını, kolunu, bacağını çarpmadan bunu başaran anne yoktur açıkça söyleyeyim. Yeterli

açı yakalanmazsa kan-ter içinde kalmamak elde değil. Bence Ford B-Max bu açıdan annelerin beyaz atlı prensi! Bu tasarım kullanıcılara 1.5 metreye ulaşan kapı açıklığı

sağlayarak otomobile biniş ve inişlerde gerçekten büyük kolaylık sağlıyor.

