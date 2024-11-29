Ford ile ELLE Türkiye’den sıra dışı bir iş birliği

Ford Türkiye’nin sanal marka elçisi Alin ile ünlü tasarım markası Sudi Etuz arasında sıra dışı bir iş birliği gerçekleşti. Sudi Etuz markasının yaratıcısı Şansım Adalı, Ford’un premium araçları F150, Bronco Sport, Mustang Mach-E GT ve Yeni Ford Puma modellerinden ilham alarak, Ford’un sanal influencer’ı Alin için alışılmışın dışında kıyafetler tasarladı. Sudi Etuz imzası taşıyan bu tasarımlar ile Alin, ELLE Türkiye iş birliğinde dikkat çeken bir moda çekiminde bir araya geldi.

Ford Türkiye ile yaptığı iş birliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Sudi Etuz markasının kurucusu Şansım Adalı, “Ford gibi global bir markayla çalışmak, hem yaratıcı sınırlarımı zorlamam hem de teknolojinin moda ile nasıl entegre edilebileceğini keşfetmem açısından çok değerli ve farklı bir deneyim oldu. F150, Bronco Sport, Mustang Mach-E GT ve Yeni Ford Puma modelleri için hazırladığım tasarımlar, her bir aracın ruhunu ve karakteristik özelliklerini moda diline uyarlamama imkan tanıdı. Böyle bir iş birliği, inovasyonun ve geleceğin giyilebilir tasarımlarını keşfetmem açısından ilham vericiydi” dedi.

Alin ile çalışmanın kendisine hissettirdikleriyle ilgili de açıklama yapan Adalı, “Sanal modellerle çalışmak, sınırları aşan ve fiziksel dünyada mümkün olmayan tasarımları hayata geçirme fırsatı sunuyor. Bu tür iş birliklerinin, moda dünyasında hem sürdürülebilirliği artırma hem de dijital evrende daha fazla kreatif özgürlük sağlama potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Sanal modeller, fiziksel malzeme tüketmeden koleksiyonları sergileme şansı sunarak sektöre hem çevresel hem de estetik açıdan yenilik getiriyor” dedi.

Sudi Etuz ile yapılan iş birliği ile ilgili Ford Türkiye Pazarlama Müdürü Talat İşçioğlu ise "Geleceği Bugünden Yaşa” bizim için bir slogandan çok daha ötesini ifade ediyor. İnsanları geleceğe dair heyecanlandırmak ve sıra dışı deneyimlerle müşterilerimizin hayatının her alanına heyecan katmak için çalışıyoruz. Ford’un marka elçisi sanal influencer Alin bu kez de Sudi Etuz’un Ford araçlarından ilham alarak tasarladığı, geleceğin giyilebilir tasarımlarını taşıyarak yine sıradışı bir projede bulundu. ELLE dergisi işbirliğinde hayat bulan bu sıradışı işbirliğinde F-150, Bronco Sport ,Mustang Mach-e GT ve Yeni Ford Puma’yı yansıtan kıyafetler yer aldı” dedi.