Annelerin rahatlığı ve güvenliği için...

Yazı: Arzu Sözeri



Ford’un akıllı 4X4 sistemine sahip arazi aracı Yeni Kuga, sportif tasarımı, fiyatı, güvenilirliğinin yanı sıra akıllı bagaj sistemiyle fethetti beni. O yüzden anlatmaya tersten başlayacağım!



Siz de muhakkak yaşıyorsunuzdur işten dönerken evin alışverişi de hemen yapılır. Önce bir-iki küçük parça eksikle başlar bu alışveriş, sonunda marketten eliniz kolunuz poşet dolu çıkarsınız. Marketten otomobile varış süresindeyse siz bir yana, çanta bir yana savrulur! Ki bunun bir de puset, çocuğun bisikleti versiyonu vardır ki anlatılmaz yaşanır! İşte tam bu noktada yeni Kuga beklenen mucizeyi gerçekleştiriyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemine dayanan bu teknoloji ile bagaj kapağını sadece ayağı aracın arka tamponunun altından geçirerek veya tamponun altına doğru tekme atma hareketi yaparak açıp, kapatmak mümkün. Arka tamponun altında yer alan iki hareket sensörü, bu hareketin ardından bagaj kapağının açılması ve kapanmasını sağlıyor. Bu da poşetleri ve puseti yerleştirirken bizi kan ter içinde kalmaktan kurtarıyor!



KOLAY PARK

Yeni Kuga’da Sony Navigasyon Sistemi ile birlikte sunulan geri görüş kamerası, çok fonksiyonlu ekran üzerinde aracın arka kısmını göstererek sürüş güvenliğini artırırken park etmeyi de çok daha kolay hale getiriyor. Ayrıca şerit takip sistemi, şeritte kalma yardımcısı, sürücü dikkat takip sistemi, otomatik uzun far, aktif şehir içi güvenlik sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve otomatik park sistemi, sürücü güvenliğine destek sağlıyor. Güvenlik sistemlerinden bu kadar bahsetmişken hava yastıkları için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Yolcunun boyuna göre şişen yan hava yastıkları aslında çocuklar için çok önemli bir sistem. Olası kaza durumunda hava yastıklarının gereksiz fazla açılması ve baskı yapma riskini ortadan kaldırıyor.

