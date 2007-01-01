Fotoğraflarla öykü anlatmanın gücü

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Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali, bu yıl da çok ünlü isimleri ağırlıyor.

Yazı: Fatoş Karahasan



Festivalin üçüncü günü ünlü fotoğraf sanatçısı Annnie Leibovitz ve Disney üst yönetiminin katıldığı bir seminerle açıldı. Kare Kare- “Frame by Frame” başlıklı oturum Disney’in 2007’den beri ünlü yıldızlarla yaptığı “Rüyaların gerçekleştiği yer” kampanyası hakkındaydı. Disney’in, Leibovitz’le dünyadaki Disney parkları ve otelleri için yaptığı bu kampanya, David Beckham, Scarlett Johansson, Jennifer Lopez, Beyonce, Roger Federer, Julianne Moore gibi ünlüler sayesinde büyük yankı uyandırmıştı.

