Fransız Fakirhanesi'nde dans zamanı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İstanbul Dans Eğitim Merkezi'nden halk dansları gösterisi...

İstanbul Dans Eğitim Merkezi Derneği 16 Haziran Pazar günü Fransız Fakirhanesi'nde halk dansları gösterisi düzenleyecek. İstanbul Dans Eğitim Merkezi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapacağı bu etkinlik, huzurevindeki yaşlılarla beraber eğlenceli vakit geçirmek amacıyla gerçekleşecek. Türkiye'de yaşayan, farklı dinlerden yaşlı insanları kendi çatısı altında barındıran Fransız Fakirhanesi'nde, küçük çaplı bir doğum günü partisi de yapılacak. Derneğin gönüllü olarak düzenleyeceği etkinlikte bir huzurevi sakininin 100.yaş günü de kutlanacak. İstanbul Dans Eğitim Merkezi Derneği'nin 50 kişilik dansçı kadrosuyla Büyükçekmece A.K.M. Gösteri Merkezi'nde düzenleyeceği etkinlik, derneğin ikinci kutlaması olacak. 8 Haziran akşamı gerçekleştirilecek gösteride tamamı şizofren hastalarından oluşan halk dansları ekibi de konuk gösteri ekibi olarak sahne alacak. Dünya Şizofreni Derneği gönüllü sanatçısı Hüner Coşkuner'in de katılacağı gecede istanbul Dans Eğitim Merkezi halk dansları gösterilerinin yanı sıra Türkiye'de ilk defa 50 kişilik bir Sirtaki ekibiyle de sahne alacak. Dernek üyeleri, Yunan folklörünün ayrılmaz bir parçası haline gelen Sirtaki'yi aralarında 7 yaşında bir üyenin de yer aldığı 50 kişilik bir ekiple oynayarak bir ilke de imza atmış olacak.