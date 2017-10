Otomobilinizi değiştirmek istiyorsanız, şimdi tam sırası!

Yazı: Arzu Sözeri

ÇOK SIKINTILI GÜNLERİN ARDINDAN GELEN PEUGEOT DAVETİNE ACABA KATILSAM MI KATILMASAM MI SORGULAMASININ ARDINDAN ‘İYİ Kİ GİTMİŞİM!’ DEDİM. NEDEN Mİ? İzmir her zamanki gibi yanıyor. Biz de bir tam gün yarış pistindeyiz. İşin içinde ufak bir yarış var tabii. ‘Değişimi Keşfet’ sloganıyla karşılanıyoruz. Sırasıyla 2008, 208 GTi ve 308 GTi denenecek. 2008’i ayrı bir sayıda yazmayı tercih ederim. Bana göre etkinliğin yıldızları 208 ve 308 GTi’dı çünkü. Basın toplantısının ardından pist için de bilgiler veriliyor. Kask zorunlu. Hal böyle olunca hafif bir tedirginlik de peşinden geliyor tabii. Organizasyon ekibinin içinde yer alan hem tecrübeli hem de çok başarılı copilotlar var. Evet bu otomobilin hakkını onlar verebilirler. Bu sefer yan koltuktan yazıyorum anlayacağınız. Ben Bahadır Gücenmez ile 208 ve 308 GTi’ı denedim. Ve iyi ki öyle yapmışım. Şehir içinde araç kullanmaya pek benzemiyor ve o adrenalin insana çok iyi geliyor. Öncelikle araçta gözlük, çanta uçabilecek her şeyi sabitlemek şart. Sonra start alıyoruz. Her iki otomobilde de bir virajdan diğerine uçarak yol alıyoruz. Ardından mis gibi fren kokusu.

PEUGEOT 208 GTİ BY PEUGEOT SPORTS

Küçük hatchback konfor, kullanım kolaylığı ve geniş iç mekan gibi özelliklerinin yanında spor otomobil performansı da sunuyor. Peugeot 208 GTi by Peugeot Sport sahip olduğu şasi dinamikleriyle net ve keskin bir sürüş karakteristiği sunarak sürücüsüne üstün sürüş hissi yaşatıyor. Daha dinamik bir sürüş için yeniden ayarlanan ve hassasiyeti arttırılan direksiyon sistemiyle birlikte ön süspansiyon da yüksek geri bildirim sağlıyor ve sürücü ile yol arasında mükemmel bir iletişim kuruyor. Ön süspansiyonun yanı sıra arka süspansiyon da daha güvenli ve keyifli bir sürüş için yeniden ayarlanan ekipmanlardan biri. Sadece yüksek performans değil, aynı zamanda görsel anlamda da heyecan uyandıran bir otomobil Peugeot 208 GTi. Tasarım detayları, kullanılan malzemeler ve renkleriyle bu beklentiyi de en iyi şekilde karşılıyor.