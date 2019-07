Yemek programınızı nasıl alırsınız? Sağlıklı, bol kalorili, etnik ya da yöresel. Yemeğe olan tutkunuzu bir kat daha artıracak yemek programlarının sayısı çığ gibi artıyor. Tercihiniz hangisi olursa olsun siz, siz olun, iştah şurubu etkisi gösteren bu programları tok karnına izlemeye gayret edin.

Yazı: Gülru İncu



Gülriz Sururi’nin yaptığı A La Luna adlı yemek programını hatırlayanınız var mı? Şık bir mutfak, içeriği dolu sohbetler ve keyifli konuklar demekti bu program o yıllar için hatta şimdi için bile. Bu programlar o zamanlar tarifli sohbetlerin ötesine geçmiyordu, kendisinden beklenen de oydu zaten ama her şey gibi onlar da çağa ayak uydurdu, çok da iyi oldu, artık her biri neredeyse dramatik belgesel tadında. Vejetaryenler, veganlar, tereyağlı nefis soslardan vazgeçemeyenler, pratik yemekleri sevenler, çikolatalı tatlılara ‘hayır’ diyemeyenler… Tatlı tarifler mi istiyorsunuz? Martha Stewart’tan Tatlı Tarifler (Martha Bakes) karşınızda. Üst düzey aşçılığı öğrenmek istiyorsanız Tolgar Mireli ‘Tadı Başka’ ile sizlere püf noktalar sunuyor. Street Food ile sokak yemekleri bazında küresel bir kültür yolculuğuna çıkmanız an meselesi.







Şefini söyle, kim olduğunu söyleyeyim!

The Culinary Institute of America ya da Le Cordon Bleu gibi ünlü aşçılık okullarından mezun aşçılar da tercih sebebi olabiliyor kimileri için. Tıpkı dünyanın farklı coğrafyalarından şeflerin ustalık sırlarını paylaştığı Netflix’in ünlü gastronomi programı Chef’s Table ya da Arda’nın Mutfağı’nda olduğu gibi. İntihar ederek dünyayı şok eden Anthony Burdain ile Dünyadan Lezzetler hala izlenme rekorları kırıyor. İnsanın sinirlerini bozan yemek yarışmalarını konu dışı bırakırsak gastronomi ile seyahati birleştiren programlar her zaman bir adım öne çıkıyor sanki. Örneğin Mehmet Yaşin, Vedat Milor ve Ayhan Sicimoğlu, yemek kültürüyle seyahati birleştirdikleri programlarıyla her zaman keyifle izleniyor.







Bu alanda çok izlenen programlardan biri de BBC ile yaptığı yemek programlarıyla tanınan James Martin. Ünlü şef, James Martin’in Fransa Macerası (James Martin’s French Adventure) adlı programında Fransa’nın dünya güzeli kasabalarında gezip bazen pratik bazen de ustalık gerektiren yemekler yapıyor. 100 senedir balzamik sirke üreten bir aileyi de tanıtıyor, Dijon hardalının püf noktalarını da.