Adem cennetten kovulmadı. Cennet insandı zaten… Ama Adem, kelamdan çıkmıştı. Adem’in kelamdan çıkışı, onun Yaradan’ın tahtını terk edişiydi.

Adem’in kelamı yeniden hak ederek HAKİKİ İNSAN’a varması GEÇİŞLE yapılan bir yoldu. İşte bugün yol, ‘hakiki insan’a vardı.



GEÇİŞ, dünya insanının RAN KAPISI olarak ifade edilen Tanrı Kapısı’ndan ışığa geçişidir. Yaradan olup, “Ol” diyebilmektir ışığa geçmek!



KIYAMET DÖNEMİ’nde Ran Kapısı herkes için açıktır ve hepimiz bu geçişi yapmaktayız…



Yaşadığımız tüm olumsuzluklar, geçişimiz için gerekli dünyasal olaylardan ibarettir. Düşük frekanslı kaderi programları iptal edip, geçişimizi ‘hakiki insan’ olduğumuzun bilinciyle sevgi, barış, umut ve ilimle kolaylıkla yapabiliriz. Bunun için hepimiz arınmalıyız. Gelin, hep birlikte yaralarımızı saralım... İntikam düşünmek ya da kin beslemek yerine, ne kadar zor olursa olsun, affedelim. Arınarak, kendimizi ve bütünü tedavi edelim! Geçişimizi kolaylıkla ŞİMDİ yapalım! Büyük kötülükleri engelleyelim ve güzel bir dünya yaratalım ve yaşayalım! Şimdi! Ve şimdi.







Geçiş

Gülden Zengin , Bahar Umurtak

CİNİUS YAYINLARI