OMO, ‘Kirlenmek Güzeldir’ felsefesi ekseninde anne ve babalara ilham vermeye devam ediyor.





‘Çocukları Geleceğe Hazırlamak’ isimli çalışma da bu yaklaşımın son örneklerinden. OMO, ‘Öngöremediğim bir geleceğe çocuğumu nasıl hazırlamalıyım?’ sorusuna uzmanlarla birlikte yanıt arıyor. Çocuk ve Ergen Psikiyatrı Prof. Dr. Yankı Yazgan, Amerikalı ödüllü Eğitim Psikoloğu Dr. Michele Borba, Fütürist Ufuk Tarhan ve Aktif Yaşam Derneği’nden Mehmet Ali Çalışkan ‘çocuklar yaparak-deneyimleyerek öğrenmeli’ diyerek bir araya geldi. OMO konuya dikkat çekmek için düğmeye bastı. Markanın yürüteceği projelere, sinema ve tiyatro oyuncusu Demet Akbağ da marka elçisi olarak destek veriyor.