Gelişen teknolojiyle birlikte eğitim sistemi de hızla yenileniyor. Bugünün çocukları geleceklerini şimdiden atılan adımlarla şekillendiriyor. Peki, okul seçerken aileler nelere dikkat etmeli? Teknolojinin eğitimdeki yeri nedir? Hürriyet Gazetesi Eğitim Servisi Müdürü Nuran Çakmakçı merak edilen bu soruları yanıtladı.

AYAKLARI ÜZERİNE BASAN, SORUMLULUK ALABİLEN, BECERİLERİ GELİŞEN VE YETENEKLERİ KEŞFEDİLEN ÇOCUKLARIN YETİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ ÖNEMLE VURGULAYAN NURAN ÇAKMAKÇI, “Özellikle teknoloji ile barışık ve zorluklarla mücadele etme konusunda çocukların gelişimlerini sağlamanın yararlı olduğunu düşünüyorum” diye konuşuyor. Okul seçerken ailelerin kendi yapılarına göre tercih yaptıklarını belirten Çakmakçı, “Bazı aileler daha bebeklik çağında hedefini belirleyip, hatta evini hedeflediği okula göre seçenler olabildiği gibi, bu seçimi son dakikaya bırakanlar da var” diyor. Çakmakçı, özellikle büyükşehirde yaşayan aileler için okul seçiminde eve yakın mesafede okulların seçilmesinin daha uygun olacağını belirtiyor. Ayrıca okul seçerken şu soruların sorulması da gerekiyor:



• Okulun kurucusu kimdir?

• Öğretmenlerin tecrübesi nedir?

• Mezunları hangi liselere ya da üniversitelere girmiştir?

• Ücret politikası ailenin bütçesine uygun mu?



Tüm bu detaylar araştırıldıktan sonra o okulun mezunları ile bir araya gelinebilir ve o okulda okuyan aileler ve çocuklardan deneyimleri hakkında bilgiler alınabilir. Çakmakçı, mümkünse velilerin okul seçerken çocuklarını da yanlarında götürüp onların da izlenimlerini almaları gerektiğini sözlerine ekliyor.



Çakmakçı, “Çocuğunuz üstün zekalı, engelli ya da hiperaktif ise buna göre okul seçin. Çocuğunuzun dışlanmayacağı, zorlanmayacağı, diğer akranlarıyla iletişim kuracağı okulları araştırın” diyor.



TEKNOLOJİ EĞİTİMDE ŞART

Günümüz koşullarında teknolojinin eğitim için şart olduğunu vurgulayan Nuran Çakmakçı, “Teknoloji eğitimin olmazsa olmazı. Fakat bütün dersleri teknoloji ile donatmak ya da tabletli eğitime geçiş dünyada da hala tartışılıyor. Konu anlatımlarında ya da ev ödevlerinde, araştırmalarda iyi bir kaynak ve araç olabilir” diye konuşuyor. Eğitimin en önemli unsurunun öncelikle iyi bir öğretmen olduğunu belirten Nuran Çakmakçı,



“Öğretmenlerin öncelikle teknolojiye hakim olup, konu anlatımlarında üç boyutlu ve görsel anlatımlarda teknolojiye yer vermelerinin daha sağlıklı olduğu konuşuluyor. Örneğin ilköğretimde vücudumuz ve organlarımız anlatılırken akıllı tahtaya yansıtılan kalbin çalışmasını gösteren, kirli ve temiz kan akışını anlatan üç boyutlu görsel daha kalıcı bir öğretim sağlayabilir. Şu anda teknoloji ağırlıklı kolejlerde kullanılıyor. Ancak devlet okullarında da yer alıyor” şeklinde konuşuyor.



ÖĞRENCİNİN İLGİSİ ÇEKİLMELİ

Özellikle ilköğretim döneminde öğretmen faktörünün çok önemli olduğunu belirten Çakmakçı, öğretmenin öğretme şekli; öğrencilerle yaklaşımı öğrenmeyi kalıcı ve zevkli hale getireceğini belirtiyor. Öğrencinin ilgisini çekecek, araştırmasını sağlayacak, dersi zevkle dinlemesine yol açacak metotlar geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Çakmakçı, “Günümüzde bazı öğretmenler konuları anlatırken dans ve müziği bile kullanırken teknoloji ile haşır neşir çocuk ve gençlere bu şekilde ulaşarak dersi ilgi çekici hale getirmeyi başarıyor” diyor.

