Gelin buketlerinin iddialı adresi

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Yapay çiçek sektöründe 20 yılı aşkın süredir faaliyette bulunan Bahar Yapay Çiçekçilik bünyesinde bulunan www.gelinbuket.com, iddialı gelin buketleri ile yeni sezona hazır.

Gelinleri en güzel ve iddialı gelin buketleri ile buluşturmak için yola çıkan sitede, gelin taçları da gelin buketleri kadar iddialı. Birbiriyle uyumlu gelin buketleri, çiçekli gelin taçlarıyla beraber, damat yaka çiçekleri, nedime bileklikleri ve birçok tamamlayıcı da sitede sizi bekliyor. gelinbuketcom'u Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram sayfasıyla kısa sürede 30 bini aşkın takipçiye ulaşan gelinbuket.com, kişiye özel tasarımlar da sunuyor.