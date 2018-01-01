Gelinlerin en önemli aksesuarlarından biri tabii ki, gelin çiçekleridir. Bu yazımızda 2018 yılının gelin çiçeği modasına, gelin çiçeğinin nasıl olması gerektiğine ve gelin çiçeği atölyesine değineceğiz. Yakın zamanda düğün planlayanları şöyle alalım o zaman.

Gelin çiçeği, sadece bir aksesuar olmaktan ziyade sizin onu nasıl kullandığınızla doğru orantılı olarak değişebilir. Her çeşit gelin çiçeğine rastlamak mümkün. Büyük, gösterişli, sade, yapay ve daha niceleri.. Gelin çiçeğinizin nasıl olduğundan ziyade, onu gelinliğinizle birlikte nasıl kullandığınız önemlidir.



Gelin çiçeği nasıl olmalı?

Gelinliğinizin tarzı ve modeli ile tamamlayıcı olması beklenen gelin çiçeğini ne kadar özenle seçerseniz, çevrenizdekiler üzerinde de o kadar iyi bir etki bırakacaktır. İki önemli parça arasında büyük bir uyumsuzluk varsa bu dikkat çekici olabilir. Gelinliğiniz çok gösterişliyken, elinizde kocaman, çeşit çeşit çiçeklerin fışkırdığı bir buket tutuyorsanız düğüne başlamadan önce bir kez daha düşünün. Daha sade bir gelinliğe sahipseniz, bahsettiğimiz bu büyük buket daha fazla uygun olacaktır. Önemli olan iki önemli parçanın da; fazla abartıya kaçıp insanları rahatsız edecek derecede uyumsuzluk yakalamamak. Gelinlik daha önemli bir parça olduğu için de ona uygun güzel bir buket seçmek.



Gelin çiçeği 2018 trendleri

Moda dünyasında trendler o kadar çok değişiyor ki yetişmek bazen mümkün olmuyor. Bu sadece saç, makyaj ya da tekstil alanında değil tabi ki. Aynı hızlı değişimi gelinlikler, gelin çiçeği ve diğer aksesuarlarda da görmek mümkün.

Daha doğal renklere ve doğal bir görünüme doğru kayan moda anlayışı, aynı bakış açısını düğünlere ve düğün aksesuarlarına da yansıtıyor. Gelinliklere baktığımızda vazgeçilmez olan prenses model gelinlikleri görebildiğimiz gibi daha sade gelinleri de görmek mümkün.



Gelin çiçeği modelleri nelerdir?

Trendlerle birlikte gelin çiçeği modelleri de değişebiliyor. Klasik yapay gelin buketleri yanında canlı çiçekleri görebiliyoruz. 2018 yılı için gelin çiçeği trendleri ise canlı, kır çiçeklerinden oluşan buketler olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle gelin çiçeği papatya gibi basit ama en güzel kır çiçeklerini içeren buketler oldukça yoğun tercih ediliyor. Daha klasik bir çiçek istiyorsanız, gelin çiçeği lale seçeneğini de tercih edebilirsiniz. Pastel renklerin yoğun olduğu, hatta zıt renklere sahip kır çiçeklerinden güzel bir buketi, gelin çiçeği olarak seçebilir ve 2018 yılı trendini yakalayabilirsiniz.



Kendin yap: Gelin çiçeği için malzemeler

Düğününüze kendinizin yaptığı bir aksesuarla katılmak isteyebilirsiniz. Bu düşünce son zamanlarda oldukça yoğun kullanılan bir fikir. Korkmayın, biraz maharetliyseniz kendi çiçeğinizi yapmak o kadar da zor değil. Şimdi söyleyeceğimiz malzemeler ve yapış yöntemiyle, gelin çiçeğiniz hazır.



Gerekli malzemeler:

· İstediğiniz renklerde ve türde kır çiçekleri

· Jüt çuval ipi veya beyaz mat kurdele

· Saç spreyi

· Makas



Yapılışı:

Kır çiçeklerini güzel bir sıralamayla bir buket haline getirin. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz; odunsu veya yeşil yapraklı bitkiler dışa gelecek, çiçekli bitkiler ise iç gelecek şekilde sıralayın. Bir makas yardımıyla tüm bitkileri aynı boyda olması için altından kesin. Bitkilerin en başta uzun almanız bu yüzden önemli. Buketiniz ne çok uzun olmalı ne de çok küçük. Aynı boyda sabitlediğiniz buketinizi jüt iple bağlayın. Hatta tüm sap kısmını iple sararak hem güzel bir görüntü elde edebilir hem de sap kısımlarını saklayabilirsiniz. İsterseniz en son ince bir mat beyaz kurdele ile buketinizi ortasından bağlayabilirsiniz. En son çiçeğinizin bozulmaması için saç spreyi ile sabitleyin. Çiçeğinizi kullanmak üzere buzdolabında saklayabilirsiniz. İşte gelin buketiniz hazır!



Gelin çiçeği canlı mı olmalı yapay mı?

Pek çok gelin, aksesuar olarak kullanacakları gelin çiçeklerinin yapay mı yoksa canlı mı olması gerektiği konusunda kararsızlık yaşayabiliyor. Tabii ki bunun tek ve doğru bir cevabı yok. İki türün de olumlu ve olumsuz yanları var.

Yapay gelin çiçeği, düğününüzden sonra saklayabileceğiniz güzel bir hatıra olarak size kalabilir. Yapay olduğu için uzun süre bozulmadan saklayabilirsiniz. Seçiminiz yapay gelin çiçeğiyse gelin çiçeği nasıl temizlenir? diye de endişelenmenize hiç gerek yok. Hafif ıslatılmış bir bezle yavaşça çiçeğinizi silebilir ya da fısfıslarla temizleyebilirsiniz.

Fakat klasik bir model olduğu için yapay gelin çiçeği kullanımı konusunda gönülsüz olabilirsiniz. Canlı bir buketle daha doğal ve farklı bir aksesuar seçebilirsiniz. Bu da çiçeğinizin yaklaşık bir hafta içinde yok olacağı anlamına geliyor. Bu durumda gelinler genellikle, iki türü de birlikte kullanıyorlar. Düğün sırasında canlı bir buketle düğüne katılıp, gelinlikle birlikte aldıkları yapay gelin buketini saklayabiliyorlar. Siz de benzer bir karar verip, hep canlı gelin çiçeği kullanıp hem de çiçeğinizi saklama keyfine varabilirsiniz. Unutmayın, düğününüzden hatıra olarak saklayabileceğiniz sadece çiçeğiniz yok. Dolayısıyla aslında hangisini daha çok istiyorsanız onu tercih etmeniz daha doğru olacaktır.