Genç ve maceracı

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Efsanevi Amerikan markası Jeep’in en küçük modeli Renegade gençliği, güzelliği ve enerjisiyle yola çıktı geliyor!

Yazı: Arzu Sözeri



Canlı renkleri, tasarımı, maceracı ruhu ile gençlerin kalbini çalacağı kesin. Ben İtalya’da test etme imkanı yakaladım. Amerika’da tasarlanan ve İtalya’da üretilen Renegade ile yollarda gözleri üzerinizde hissetmemeniz mümkün değil. Lüks bir cipin küçük hali olarak karşımıza çıkıyor kendisi. Yani yapısında bulunan maceracı ruha rağmen ölçüleriyle şehir içinde, ara sokaklarda ve park ederken hiç sorun çıkarmayacak size. Yedili ızgarası, parlak çerçeveli yuvarlak farları, ikiz kenar çamurlukları ve köşeli sert hatlarıyla Jeep Wrangler’ın DNA’sını taşıdığını fark edeceksiniz...



İç mekan

Renegade, 60’ın üzerinde gelişmiş güvenlik özelliği ve Euro NCAP’ten aldığı beş yıldız ile ‘Sınıfının En İyisi’ olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor. Lüksten vazgeçilmeden ve klasik Jeep formatı küçültülerek tüm donanım aynen hizmete sunulmuş. İç tasarımda öncelikle 7 inç TFT gösterge paneli, 5 inçlik dokunmatik ekran, multimedya komuta merkezine sahip uconnect sistemi, yumuşak dokulu kaplama malzemeleri ve ince düşünülmüş detaylar göze çarpıyor. Ön koltuklar son derece geniş ve rahat. Başarılı izolasyonu ile de sürücü koltuğunda olmak isteyeceğiniz bir araç Renegade.



Teknik özellikler

Ülkemizde öncelikli olarak 1.4 litre benzinli 140 hp Manuel ve 1.6 litrelik dizel 120 hp Manuel motor seçenekleri ile yerini alacak. Limited ve Longitude versiyonları ile tercih edilebilecek olan Renegade’in, 2.0 litrelik Trailhawk versiyonu ise sipariş üzerine getirtilebilecek. 2015 Mayıs ayında ise 1.4 litre benzinli otomatik versiyonu aralarına katılacak.