Geniş aileler için

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Dört kapılı ankastre buzdolabı R12006X01 ile Silverline, mutfakta kendine sınır koymayanların tercihi olmaya aday!

Teknolojisi ve sahip olduğu fonksiyonlarla kullanıcısının her türlü ihtiyacına cevap verebilen buzdolabı geniş hacmi ile özellikle kalabalık ailelerin tercihi oluyor. Tamamen No-frost özelliğe sahip buzdolabı diğer buzdolabı modellerine göre daha geniş dondurucu bölümüne sahip... Geniş mutfaklara inox şıklığını getiren Silverline R12006X01, fonksiyonelliğin yanında A+ enerji sınıfı özelliği ile kullanıcısını mutlu ediyor.