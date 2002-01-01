Tutkulu ve göz kamaştırıcı. Bu İspanyol’a ilk görüşte aşık olabilirsiniz! Seat Ibıza’nın yeni versiyonu FR, donanımı ve tasarımıyla bakışların odak noktası olmaya hazır.

Yazı: Arzu Sözeri

Fotoğraf: Ersen Çörekci



İlk kez 1984 yılında yollara çıkan Ibiza, Seat markasının en köklü geçmişe sahip otomobili. Yeni Seat Ibiza’nın 2018 modelleri, üç farklı donanım serisi ile alınabiliyor. Üst seviye versiyonlar FR ve XCellence olarak belirlenmiş. Nisan ayı konuğumuz ise FR versiyonu. Benzinli ve dizel motor seçenekleri mevcut. Otomobili test için getirdiklerinde fotoğraf çekimi için bir sonraki güne hazırlanmıştık. Ancak akşam yağan yağmur nedeniyle sabah soluğu oto yıkamada aldım ve ilk andan itibaren kırmızı Seat Ibiza FR’ye bakışlar odaklandı. Ardı ardına gelen sorular başladı. ‘Yeni kasa mı?’, 'Benzinli mi?’, ‘Motor hacmi ne?’. Hislerim sınavı geçtiğim yönündeyken soruyu soran beyefendi bir anda ‘Tam kadın arabası’ dedi. Oysa üç saniye önce ‘Vay, çift egzoz varmış, şahane’ demişti. Bende kocaman bir şaşkınlık! Kaç kadın çift egzoz peşine düşer ki? Diyemedim tabii.



Çarpıcı görünüm

Yeni Seat Ibiza’nın Desire kırmızısı parıldarken fotoğraflar çekildi ve yine derginin son gününe yetiştirebildik. Bu arada Mystery Mavi, Mystic Magenta veya Urban Gümüş gibi farklı renk seçenekleri mevcut ama kırmızı yakıyor. Otomobilin keskin çizgileri, sportif yapısı, üçgen Full LED farlar ve LED gündüz sürüş farları yeni Seat’a çarpıcı bir görünüm kazandırmış. Izgarada sergilenen amblem, kaput üzerindeki iki karakteristik çizgi ve krom kasasındaki ufak boşlukla vurgulanmış. Daha uzun aks mesafesi ve pencere tasarımı, yeni Ibiza’nın boyutunu vurgularken, aracın iki tarafında boylu boyunca uzanan tipik Seat tasarımı çizgiler, araca çok daha çarpıcı bir derinlik hissi katıyor. Bir araya getirilmiş keskin hatlar ve kavisli yüzeyler, aracın gövdesine heykelsi bir form kazandırıyor. İki farklı renk bitişi ile sunulan yeni jantlar, otomobile şık bir hava verirken; 18 inç’lik alüminyum alaşımlı jantlar ise tek renkte sunuluyor.







Donanım ön planda

FR versiyonunda, en iyi performans deneyimi için dinamik ve teknolojik donanımlar ön plana çıkıyor. Bu model için arka difüzör, özel ön ızgaralar, arka tamponun her iki yanındaki egzoz çıkışları, spor süspansiyon ve özel siyah renk gibi tasarım unsurları farklı görünümünü sağlıyor. LED iç ortam aydınlatması FR versiyonunda kırmızı ve beyaz olarak iki renk alternatifi sunuyor. Barselona’da geliştirilen beşinci nesil yeni Seat Ibiza FR, Volkswagen Grubu’nun en yeni teknolojisi MQB-A0 (Modular Quer Baukasten) platformunu ilk kez kullanan model olma özelliğini taşıyor.



Modunu seç

Yeni Seat Ibiza’nın sunduğu en dikkat çekici özelliklerden biri; Sürüş Profili Teknolojisi. Bu sistem, Eko, Normal ve Spor olmak üzere önceden belirlenmiş üç modun yanı sıra sürücünün motor, direksiyon, süspansiyon, ACC, klima ve şanzımanı (DSG versiyonlarında) dilediği gibi ayarlayabilmesine imkan tanıyan bir de Kişisel Mod yer alıyor.







Sürücü dostu iç tasarım

Seat’ın DNA’sına uygun olarak sürücü odaklı tasarlanan göstergeler, sürücünün gözlerini yoldan ayırmasını gerektirmeyecek şekilde ve mümkün olan en yüksek konumda yer alıyor. İç mekanda kullanılan kaplamalar da tıpkı dış tasarım gibi farklı çizgilerde. 8 inç’lik ‘black panel’ dokunmatik ekran göz hizasında ve kolay ulaşılabilir. Sürücü destek sistemlerinin sinir bozucu bir şekilde iyi çalıştığını söyleyebilirim. Çılgın köprü trafiğinde Otomatik Acil Fren Sistemi’ni de bolca deneyimledim.