Geo Dergisi’nden Gezi ajandası

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Gezginler ve gezmeyi sevenler için...

Ocak sayısı ile dopdolu olan Geo dergisi, okurlarına bir de ajanda veriyor. Dört farklı kapak tasarımına sahip ajandalardan dilediğinizi seçebilirsiniz. 13X20.5 cm ölçüsündeki ajanda 128 sayfa. Haftalık olan düzenlenen ajandada aylara göre destinasyon önerileri, ülkelere ait bilinmesi gereken turistik bilgiler, (hangi mevsim gidilir, para birimi, mutlaka yapılması-görülmesi gerekenler vs) çok gezen ünlülerden tavsiyeler, yararlı ipuçları yer alıyor.

Ayrıca ekonomik seyahat etmek için önemli ipuçları, dijital dünyayı takip eden gezginler için en kolay kullanılan ve işe yarayan aplikasyon önerileri (mesela en iyi koltuğu en ucuza nasıl alabilirsiniz?) de Geo’nun Gezi ajandasında!

