Giovanni Scognamillo'dan ‘Vampirler’

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50'nin üzerinde eserin yazarı, korku ve fantastik meraklılarını bu kez de çizimleriyle buluşturuyor

Giovanni Scognamillo’nun ‘Vampirler’ resim sergisi bugün Leonardo Sanat Galerisi’nde açılıyor. Açılışta Scognamillo’nun ‘Dehşetin ve Korkunun Kapıları’ isimli kitabı da yeni edisyonu ile okurlarıyla buluşturulacak. ‘Türk Sinema Tarihi’, ‘Dracula mito perenne/ Dracula Sonsuz Mitos’, ‘Fantastik Türk Sineması’, ‘Beyoğlu Kabusları’ ve ‘Diğer Öyküler’, ‘Ziyaretçiler, Canavarlar Yaratıklar Manyaklar’, ‘Dehşet Öyküleri’ ve ‘İstanbul Gizemleri’ gibi 50’nin üzerinde esere imza atan Scognamillo, korku ve fantastik meraklılarını bu kez de çizimleriyle buluşturuyor. Keçeli kalemle kağıt üzerine ‘dalga yöntemi’ adını verdiği bir teknikle resimlerini çizen Scognamillo’nun çalışmalarında özellikle kullandığı canlı renkler dikkat çekiyor.Sergi, 18 Nisan'a kadar ziyaret edebilir.