Renkli bir yaz dört bir yanımızdaysa eğer, aynı şey içtiğimiz smoothie’ler için de geçerli diyebilir miyiz? Egzotik meyvelerle hazırladığımız sunumlarla, yazı daha da renkli bir hale getirmek mümkün.

Hazırlayan: Selen Okan Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta



İki renkli chia

Hazırlama süresi: 30 dakika

2 kişilik

Malzemeler:

2 fincan süt

2.5 su bardağı donmuş böğürtlen

Yarım lime rendesi

3 tatlı kaşığı agave şurubu

6 yemek kaşığı chia tohumu

Yenilebilir çiçekler (süslemek için)



Hazırlanışı:

Sunum yapmak istediğiniz kapta 1 bardak süt ile 3 yemek kaşığı chia tohumunu karıştırın ve buzdolabında üzeri kapalı bir şekilde kıvam alması için bekleyin. Belli aralıklarla karıştırmalısınız. Bu sayede homojen bir karışım olur. Ayrı bir yerde ise geri kalan malzemeleri karıştırın. Sütün rengi içine attığınız böğürtlen sayesinde mor bir hal alacak. İçine chia tohumunu attıktan sonra yine buzdolabına alın ve belli aralıklarla karıştırın. Yoğun kıvamını aldıktan sonra ilk hazırladığınız sunum bardağının üzerine renkli olan kısmını ekleyebilirsiniz. Üst kısmını kaşık yardımıyla düzeltin. Taze meyveler ve yenilebilir çiçeklerle süsleyebilirsiniz.







Egzotik aroma

Hazırlama süresi: 10-15 dakika

2 kişilik

Malzemeler:

1 kap çırpılmış süt

1/2 kap yulaf

1 yemek kaşığı çiğ Hindistan cevizi yağı

2 dondurulmuş muz ya da mango

Yarım beyaz dragon fruit

1 tatlı kaşığı mavi renkli toz glazür

1 Hindistan cevizinin suyu

1 yıldız meyvesi (süslemek için)



Hazırlanışı:

Blender’ın içine tüm malzemeleri atıp karıştırın. Mavi homojen bir karışım elde edeceksiniz. Smoothie yoğun bir kıvamda olsa bile sunum tabağına koyduktan sonra tekrar derin dondurucuya atın. Servis yapmadan önce üzerine taze meyvelerle süsleme yapılana kadar biraz daha donabilir. Ayrı bir yerde küçük bir kaşık yardımıyla dragon fruit’ten küçük toplar hazırlayın. Yıldız meyvesini de ince ince dilimleyin. Dilerseniz mango dilimleri de ekleyebilirsiniz. Hindistan cevizi, yaban mersini gibi farklı renklerde meyvelerle süslemenize son dokunuşları gerçekleştirebilirsiniz.







Orman meyveli karışım

Hazırlama süresi: 20 dakika

4-6 kişilik

Malzemeler:

2 bardak böğürtlen

4-5 adet mürdüm eriği

2 adet şeftali

1 bardak yaban mersini

1 avuç üzüm

Üzerine çıkacak kadar su

Agave şurubu



Hazırlanışı:

Bir tencerenin içine meyveleri irice doğrayın. Üzerine çıkacak kadar su ekledikten sonra kaynamasını bekleyin. İyice kaynayıp meyveler dağılmaya başladığında ocaktan alıp bir süzgeçten geçirin. Tortularını temizledikten sonra tekrar tencereye alıp tadına bakın. Ağız tadınıza göre agave şurubu ekleyip tekrar kaynatın. Tadına bakmadan agave şurubunu eklememelisiniz. Dönem dönem meyveler daha tatlı olabilir ve tatlandırılmaya ihtiyaç duyulmayabilir. Soğuduktan sonra sunum yapabilirsiniz.







Pembe enerji deposu

Hazırlama süresi: 10 dakika

2 kişilik

Malzemeler:

1 adet muz

1 fincan dondurulmuş vişne (farklı renkler için blueberry, böğürtlen, çilek kullanabilirsiniz)

1 yemek kaşığı çiğ Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı gül suyu

1 adet Hindistan cevizi suyu

Yarım fincan süt



Hazırlanışı:

Muzu soyduktan sonra ince ince dilimleyip saklama kabında derin dondurucuya atın. Donduğuna emin olduktan sonra blender’ın içine atarak smoothie’nizi hazırlamaya başlayabilirsiniz. Bütün bir muz yerine ince dilimlediğiniz muzlar daha kolay bir karışım sağlayacak. Üzerine diğer malzemeleri de ekledikten sonra iyice karıştırın. Renk farklılıkları için meyveleri karıştırabilirsiniz. Meyvelerin ekşiliğine göre içine agave şurubu da ekleyebilirsiniz. Sunum için Hindistan cevizini kap yerine kullanmaya ne dersiniz? Hindistan cevizinin altında yer alan üç noktayı elinizle kontrol edin. En yumuşak hangisiyse sivri uçlu bir bıçak ile delik açıp içindeki suyu dışarı boşaltın. Ardından keskin bir çekiç ile Hindistan cevizinin tam orta yerinden bir çizgiye vuruyor gibi 360 derece vurmaya devam edin. Hindistan cevizinin sertliğine göre kırılma olacak ve ikiye bölünecek. İçine hazırladığınız karışımı koyduktan sonra meyvelerle süsleyebilirsiniz.



