Gölgem Kadar Büyük Müsün?

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“Gölgem Kadar Büyük Müsün?” sergisi HUB Art Space’de, 17 Aralık’ta izleyiciyle buluşuyor.

Gölgeleri Tanrılar bile kontrol edemez.

Tanrılar kullara inancı yaymalarını emrettiğinde, insanlık ikiye ayrıldı.

Biri diğerine cehennem dedi, kendine cennet.

Cennetin erdemi, cehennemin hazzının karşısına dikildi.

Erdem ışığı, haz gölgeyi yuva bildi.

Her ışığın olduğu yerde bir gölge bitti.

Ve amansız bir tartışma başladı. İki gruptan da radikalleşenler oldu.

Bir grup çıktı gölgeyi erdemiyle yaşayan, bir grup çıktı ışığa haz katan.

Cennet locasından ışığı, cehennem locasından gölgeyi kimseler böyle masaya yatırmamıştı.

Bu sentez yenidünyaya şeklini verdi.

Ama gölgeleri Tanrılar bile kontrol edemez.



GÖLGEM KADAR BÜYÜK MÜSÜN?



“Gölgem Kadar Büyük Müsün?” sergisi, CerModern Sanat Merkezi’nin bünyesinde bu yıl faaliyete geçirdiği güncel sanat galerisi HUB Art Space’de, 17 Aralık’ta izleyiciyle buluşuyor. Sergide, İstanbul güncel sanat dünyasının ses getiren isimleri, Arda Yalkın, Hande Şekerciler, Ali İbrahim Öcal, Guido Casaretto, Ayça Telgeren ve Halil Vurucuoğlu yer alıyor.



Sergi, ilk defa Macar psikiyatrist Mihaly Csikszentmihalyi tarafından tanımlanan “kreatif akış”ı masaya yatırıyor. Üretim süreçlerini nelerin tıkadığını ve sanatçının bununla nasıl başa çıktığını aktaran eserler, birbirlerinden farklı sanat dillerinde üretim gerçekleştiren 6 sanatçı tarafından bu sergi için çalışıldı.



Haz duyarak üretimde bulunan herkesin bazen yaşadığı tıkanmaya dışavurumcu bir cepheden ışık tutan eserler, Hub Art Space’de 14 Ocak tarihine kadar görülebilecek.