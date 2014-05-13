Google House İstanbul geleceğin evini bugüne taşıdı..





“Google Bir Ev Tasarlasaydı Nasıl Olurdu?” sorusunun canlı örneği Google House, dünya başkentleri turu kapsamında İstanbul’da konuklarını ağırladı.Günümüzde hayatımızın koşuşturması içinde istediğimiz bilgiye, zamandan ve mekandan bağımsız en kısa yoldan ulaşmak hepimiz için büyük önem taşıyor. İster televizyondaki yarışmada izlediğimiz bir sorunun cevabı, ister yeni açılan restoranın yeri veya misafire yapacağımız yemeğin tarifi, ister hava durumu… Bu bilgilere ne kadar hızlı ve doğru şekilde erişirsek, hayatımız o kadar kolaylaşıyor.İşte tam da bu yüzden, günümüzün yoğun temposunda ihtiyaç duyduğumuz bilgiye saniyeler içinde ulaşmamız için çalışan Google’ın düzenlediği Google House etkinliği, dünya kültür başkentleri turu kapsamında İstanbul’a uğrayarak kapılarını basın mensuplarına açtı.Teknolojinin sunduğu imkanları ev ortamının sıcaklığıyla bir çatı altında uygulamalı olarak toplayan Google House İstanbul, geleceği bugünden yaşamak isteyen konuklarına Google’ın hızlı çözümleriyle bireylerin yaşamının nasıl kolaylaştırdığına birinci elden tanıklık etme imkanı sundu.Google House İstanbul’un konukları 13 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen etkinlik kapsamında bir evin oturma odası, genç odası ve mutfak gibi çeşitli alanlarında bilgi, eğlence, moda, seyahat gibi farklı konulardaki ihtiyaçlarını Google’ın Arama, Sesli Arama, YouTube, Google+, Google Hangouts, Google Docs, Google ve Trends gibi hizmetlerini kullanarak karşılamayı deneyimledi.- Google Play Books: Sevdiğiniz yazarın son kitabını oturduğunuz yerden satın alın.- Sesli Arama: Televizyondaki bilgi yarışmasında çıkan sorunun veya kendinizi er ya da geç içinde bulacağınız hararetli arkadaş tartışmasındaki konunun cevabını mı öğrenmek istiyorsunuz? Uzun uzun yazmaya hiç gerek yok, Google’da sesli arama yapabilirsiniz.- Google Trends: Türkiye’de ya da dünyanın başka bir yerinde en çok nelerin arandığını Google Trends’den öğrenebilirsiniz.- Arama: Okul için proje hazırlarken ihtiyaç duyulan bilgi ve görsellere Google’da arama ile en hızlı ve doğru şekilde ulaşılır.- Art Project ve World Wonders: Dünyanın sanat ve kültür mirası, Google’ın desteklediği projelerle dijital ortamda korumaya alınıp herkes tarafından erişilebilir hale geliyor.- Google Docs: Ücretsiz Google Docs hizmeti ile öğrenciler hazırladıkları bireysel ve ortak proje belgelerine bilgisayar, tablet veya akıllı telefondan erişip bu belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak bir arada çalışabiliyor- Hangout: Sürekli ders çalışmak olmaz, eğlenceye de biraz zaman ayırmak lazım. Bir oyunun en zor bölümünde ekranı Hangout üzerinden arkadaşla paylaşarak onun uzmanlığına danışmak çoğu zaman hayat kurtarır.- YouTube: Sağlıklı ve fit kalmanın yollarını öğrenmek veya tuttuğunuz takımla ilgili gelişmeleri takip etmek için profesyonel içerik sağlayıcılarının ve spor kulübünüzün YouTube kanallarına üye olabilirsiniz.- Sesli Arama: Takımınızın bir sonraki maçını kimle yapacağı, fikstür, egzersiz videoları ve kravat bağlamanın püf noktaları gibi bilgilere erişmek için sesli arama yapabilirsiniz.Birbirinden lezzetli yemekler ve sohbetlerin merkezi olan mutfak evde aile bireylerinin en gözde buluşma ve kaynaşma noktalarından biri konumunda.- YouTube: Konu yemekle ilgili ilgili online içerik olduğunda, YouTube’da tam anlamıyla bolluk ve bereket yaşandığını söylemek mümkün. Tarifler ve tavsiyelerin yanı sıra çok çeşitli yemek kanallarında yer alan bilgilere YouTube üzerinden kolayca erişilirsiniz.- Hangout: Görüntülü görüşme imkanı sağlayan Google+ Hangout, yemek tutkunu grup veya kişilerin birbiriyle canlı bağlantı kurmasını sağlayan en iyi uygulamalardan biri.- Sesli Arama: En güzel tariflere, ölçü birimlerine ve yemeklerle ilgili çeşitli bilgilere Sesli Arama ile ellerinizi kullanmadan ulaşırsınız.- Hangout on Air: Moda tasarımcılarının Hangout on Air üzerinden yapacağı canlı şovları ve son trendler hakkında vereceği ipuçlarını izleyin.- YouTube: Dar zamanlarda imdada yetişen makyaj ve saçla ilgili tüyoları uzmanların YouTube kanallarından izleyin.- Google+ Hızlı Fotoğraf Yükleme: Güzelce giyinip makyajınızı yaptıktan sonra ya da muhteşem bir partideyken bu güzel enstantaneleri saklamak mı istiyorsunuz. Google+ fotoğraflarınızı herhangi bir cihaza yüklemenize gerek kalmadan arşivler. Sonrasında paylaşıp paylaşmamak tamamen size kalmış.- Sesli Arama: Favori ünlünüzün en sevdiği markayı veya en yakın kuru temizleyicinin adresini sesli olarak arayın.- Google+: Tatile gideceğiniz şehirdeki restoranlar hakkında farklı ziyaretçilerin yaptığı yorumları önceden inceleyip, o bölgeye özel yemeği en iyi yapan yeri öğrenin. En iyi tatil fotoğraflarınızdan oluşan albümü sevdiklerinizle otomatik olarak paylaşın.- Sesli Arama: Hava durumunu, para birimlerini, şehrin önemli noktalarıyla ilgili bilgi ve görselleri sesli olarak arayın.- Hangout: Sevdiklerinize bağlanıp görüntülü sohbet edin.