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1987 yılında yayın hayatına atılan BLUE jean, Ocak 2016 sayısından itibaren bambaşka bir formatta yoluna devam ediyor. BLUE jean, logosundan boyutuna ve tasarımına, yazar kadrosundan hitap ettiği kitleye ve içeriğine kadar büyük bir değişim geçirdi.