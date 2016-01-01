BLUE jean’in ilk sayısında kapak konusu Star Wars efsanesi. Dergide ayrıca Paris’teki terör saldırısında Bataclan’da bulunan Fehmi Boyacıoğlu’nun yaşadıklarını anlattığı yazısı, dizi, plak, CD, kitap ve mekan tanıtım sayfaları bulunuyor. Ocak sayısının konuk yazar kadrosunda Cansel Elçin, Özge Gürel, Elif Key, Murat Saraçoğlu, Gonca Vuslateri, Yekta Kopan, Feridun Düzağaç, Oben Budak, Hakan Bıçakçı, Tuna Kiremitçi, Ercan Mehmet Erdem ve Vedat Özdemiroğlu gibi tanınmış isimler var. BLUE jean’in her sayısında yirminin üzerinde konuk yazar bulunacak…