Hepimizin Isparta gülü olarak bildiği Rosa Damascena Dünya’da sadece 2 yerde; Isparta’da ve Bulgaristan’da Kazanlık Bölgesi’nde yetiştirilir. Bu eşsiz kokulu gül, yıllardır kozmetik ürün yapımında kullanılmaktadır.

Gülsha’nın ürettiği gül suyu ve gül yağı ürünlerinin temelini Isparta gülü oluşturmaktadır. Yılda tek bir kez çiçek açan Rosa Damascena, Mayıs ayından Haziran ayına kadar olan bir sürede özenle toplanır. Güller, kokusunu kaybetmemesi ve solmaması için 6 saat gibi bir süre içerisinde özel çuvallarla fabrikalara taşınır. Bu fabrikalarda, ısınmaması için açılıp, yere yayılarak damıtma işlemini bekler. İşlem sırasında, büyük damıtma kazanlarına dökülen güller, özelliği kaybedilmeden ve içindeki öz yağları korunarak damıtılır. Geriye kalan gül posası, daha sonra gübre olarak kullanılır. Damıtma işlemi ortalama 1 saat sürer.



Ailesi 1965’ten bu yana, tüm dünyadaki parfüm üreticilerine gül ile ilgili ürünler sağlayan Gülşah Gürkan, hayal ettiği güzellik ürünlerini insanlara sevdirmek adına Gülsha markasını kurdu. Fransa’nın önde gelen cilt bakım uzmanlarıyla çalışan Gülşah Gürkan, gül yağını ve gül suyunu, doğal bir cilt bakım serisine dönüştürmeyi başardı. Ailesinden de gelen tecrübeyle birlikte Gürkan, muhteşem Gülsha ürünleri ile piyasada sağlam bir yer edindi. Gülsha ürünleri, silikon, yapay renklendiriciler, paraben, alkol, sülfat, parfüm ve koruyucu içermez. Ürünlerin hepsi tüm cilt tipleri için uygundur ve dermatolojik olarak test edilmiştir.



Gülsha tam gül suyu

Kleopatra’nın güzellik rutininden ilham alan Gülsha Tam Gül Suyu, en popüler bakım ürünlerinden biridir. Rosa Damascena’dan elde edilir ve damıtma işlemi tüm doğallığıyla gerçekleştiği için, içerisinde az miktarda gül yağı da barındırır. Bu sebeple içeriği zengin bir üründür. hiçbir koruyucu madde ve yapay parfüm içermez. En saf haliyle şişelenir. Tüm cilt tipleri için uygundur. Doğal olduğundan hem ilerleyen yaşlardaki kadınlarda hem de genç kızlarda güvenle kullanılabilir. Cildinizi, Gülsha Tam Gül Suyu kullanarak, nemlendirirken temizleyebilirsiniz. Ayrıca tüm vücutta, doğal bir parfüm olarak da kullanılabilir.



Gülsha eşsiz gül iksiri

Öz yağlar cildi nemlendirme söz konusu olduğundan harika iş çıkarırlar ve doğal cilt bakım ürünü olarak yerleşirler. 1 kilo Gülsha Eşsiz Gül İksiri elde etmek için, yaklaşık 4000 kilo gül yaprağı damıtılır. Bu ürün cilde uygulandığında, teninizde ekstra bir katman oluşturmaz ve gözenekleri tıkamaz. Gülsha Eşsiz Gül İksiri, tamamen doğal yollarla elde edildiğinden, tam bir nem deposudur.



Gülsha arındırıcı gül tozu

Doğal bir peeling ürünü olarak kullanılabilen Gülsha Arındırıcı Gül Tozu, cildinizi tahriş etmeden temizler. İçerisindeki pembe kil, cildi kirden ve ölü deriden arındırır ve gül yağı içeriği cildi nemlendirir. en önemlisi de doğal olarak üretilir. Sülfat içermediği için asla pH dengesini bozmaz. Ayrıca peeling olarak tüm vücutta kullanılabilir. Tüm cilt tipleri için uygundur. Diğer peeling ürünlerinde olduğu gibi, göz çevresi çok hassas olduğundan, bu bölgede kullanılmaması gerekir.



Gülsha sakinleştirici tam gül misel suyu

Gülsha Sakinleştirici Tam Gül Misel Suyu, cildinizdeki makyaj kalıntılarını ve ölü deriyi temizler. İçerisinde doğal gül suyu bulunur ve bu sebeple cildin nem dengesini bozmaz. Göz ve dudak çevresinde kullanımı uygundur ve durulama gerektirmez. alerji yapmaz ve kalıntı bırakmaz.



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