Güneş gözlüğü seçerken bunlara dikkat edin!

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Yaz aylarında dünyaya ulaşan ultraviyole ışın miktarı, kışa oranla üç kat daha fazla. Bu ultraviyole ışınlarının gözlerimiz üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için mutlaka gözlük takmak ve uzmanların uyarılarını dikkate almak gerekiyor. İşte Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Naci Sakaoğlu'nun güneş gözlüğü seçerken dikkat etmeniz gerekenler konusundaki uyarıları…

• İyi bir güneş gözlüğü; görünen ışığı, gözü rahatsız etmeyecek bir seviyeye indirirken zararlı ultraviyole ışınları da süzebilmeli.

• Gözlük camlarının renginin koyuluğu ile ultraviyole ışınları süzme yeteneği arasında bir ilişki bulunmuyor.

• Gözlük satın alırken en önemli nokta, ultraviyole ışınlara karşı koruyuculuk değerleridir. İyi kalitede güneş gözlüklerinin çoğu ultraviyole ışınların (UVA ve UVB) % 95’inden fazlasını süzerken bu oran % 99 ve daha yüksek de olabilir.

• Yaz aylarında çevremizden de büyük miktarda ışın yansır. Bu nedenle güneş gözlüklerinin yanları kapalı ve yüzü saracak şekilde olması daha sağlıklı…

• Kontakt lenslerin çoğu ultraviyoleyi süzme yeteneğine sahiptir ancak lensler göz kapaklarının ışınlardan etkilenmesine engel olamazlar. Bu nedenle kontakt lens kullanıcıları ayrıca güneş gözlüğü takmalarında yarar var.