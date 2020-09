Dünya virüsle kaynarken ve hepimiz hayatlarımızı olabildiğince dijital dünyaya adapte ederek bulaş riskinden kaçınmaya çalışırken, elimizdeki telefonlar artık başka bir gözle bakmanın zamanı geldi.

Telefonlarımız artık sadece eğlence, alışveriş ve sosyal medya takibi amacıyla kullandığımız cihazlar değiller. Akıllı telefonlarımız sayesinde hayatımızı çok daha kolaylaştırabilir ve yaşamımıza konfor katabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte, günlük hayatı kolaylaştıran 5 müthiş uygulama.



1. EVERNOTE



Bu çok acayip not alma uygulamasının dünyada çok sayıda fanatiği bulunuyor ve uygulamanın yeteneklerine bakınca, onları haksız da bulamıyoruz. Tüm dijital cihazlarınızdan ulaşabileceğiniz bulut tabanlı bir servis olan Evernote ile her şeyin notunu alabiliyorsunuz. Toplantıda yazdığınız kağıt notların telefon ile fotoğrafını çekip Evernote’a ekleyebiliyorsunuz. Hatta el yazınız okunabiliyorsa, Evernote bunları okuyup dijital metine bile çevirebiliyor. Web’de gezerken bulduğunuz sayfaları hem link hem ekran görüntüsü olarak not şeklinde kaydedebiliyorsunuz. Notlarınıza ses, görüntü ve çizim ekleyebiliyorsunuz ve bunları arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz. Burada, not almak derken, mutlaka işyerindeki toplantı notları olması da gerekmiyor. Bütün hafta yaptığınız alışveriş listenizi, beğendiğiniz bir ürünün fotoğrafını da ekleyerek eşinize atabilir ve akşam eve dönerken alışveriş yapmasını hatırlatabilirsiniz. Ya da odasını toplamak konusunda tembelce davranan çocuğunuz için küçük hatırlatıcı notlar oluşturup, bu notların otomatik olarak oğlanın e-mail hesabına ulaşmasını sağlayabilirsiniz.



2. PODCAST İÇİN SPOTİFY



Spotify popüler bir uygulama ve hali hazırda dünya çapında 100 milyon kullanıcısı bulunuyor. Eğer siz de bir Spotify kullanıcıysanız, bir süredir başlayan Podcast yayınlarının farkındasınızdır. Bu podcast’lerde, ilgi duyduğunuz her konuda yayınlar bulunuyor. Sağlık, güzellik, turizm, video oyunları, sinema, aşk, ilişkiler, vücut geliştirme, evlilik, boşanma, yemek, teknoloji… İlgi duyduğunuz konuları aratın ve evde işlerle uğraşırken, radyo dinler gibi, podcast yayınlarını dinleyin.



3. E-DERGİLER



GSM şirketleri kendi kullanıcılarına farklı e-dergi uygulamaları sunuyorlar. Bu uygulamalar üzerinden güncel dergilere ulaşabilir ve artık beğendiğiniz dergileri telefonunuzda okuyabilirsiniz. Bazı GSM aboneliklerinde bu dergi uygulamalarını kullanmanın ücretsiz olduğunu da hatırlatalım. Yani beğendiğiniz dergileri, zaten ödediğiniz aylık telefon faturanız sayesinde, tamamen ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.



4. BULUT DEPOLAMA SERVİSLERİ



Eski iPhone kullanıcıları veya yeni iPhone 11 sahipleri, telefonları ile beraber gelen iCloud hizmeti ile otomatik olarak bulut depolama hizmetine sahipler. Kullanımı biraz daha zor olsa da Android kullanıcıları için de Google Drive servisi bulunuyor. Bulut depolama servisleri, sürekli fotoğraf ve video çektiğimiz yeni dijital çağda, bu dosyalarımızı telefonumuzda yer kaplamayacak şekilde internette saklama fırsatı sunan kullanışlı servisler. Eğer henüz bulut depolama servislerini efektif olarak kullanmaya başlamadıysanız artık onlar alışmaya başlamanızı tavsiye ederiz.



5. VSCO



Fotoğraf ve videolar artık dijital hayatın bir parçası ve daha güzel fotoğraflar ve videolar üretmek için harcadığımız mesai de gün içinde önemli bir zaman dilimi işgal edebiliyor. VSCO uygulaması ise dünya çapında büyük beğeni toplamış bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Aynı zamanda fotoğraf paylaşımına da imkan tanıyan, minik bir sosyal medya servisi.