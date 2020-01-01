Kol saatlerinin insan vücudunda dikkati çeken ilk
aksesuarlardan biri olduğunu biliyor muydunuz? Bilinçli veya bilinçsiz şekilde,
bu bilginin çok farkında olan erkeklerin, her fırsatta, her fotoğrafta, sosyal
medyada kol saatlerini öne çıkardığı enstantenelere de yabancı değiliz. Bunun
nedeni, insanoğlunun ortak bilincinde, son iki yüz yıldır, kol saati kavramının
artık çok önemli bir yere oturmuş olması. İster istemez gözümüz o kol saatine
kayıyor, o saatin özelliklerine, tasarımına, materyaline, fiyatına, görünümüne
dikkat etmeden duramıyoruz.
Bu de fakto durum hayatımızda yer alırken, kıyafet
seçiminde, kombinlerimizi hazırlarken, aksesuar kutumuzda saatlerimize de yer
açmamak büyük hata olur. Saat modellerini incelerken şunu fark edeceksiniz ki,
saat endüstrisi saatlerin bir moda aksesuarı olduğunu çoktan tespit etmiş
durumdalar ve buna yönelik üretim yapıyor. Son derece çekici, etkileyici
tasarımlara sahip farklı saat modelleri sunan
saat üreticileri, herkesin kendi tarzına uygun modelleri bulmasına destek
oluyor.
Özellikle Swatch saat modellerini
inceleyecek olursanız, her tarza, her kombine, her renk seçimine uygun sayısız
farklı tasarımla karşılaşacaksınız. Kıyafetlerinizi seçerken, kombinlerinizi
oluştururken, ihtiyacınız olacak modelleri belirleyip bunları aksesuar
dolabınıza koymak isteyebilirsiniz. Böylece sabah uyanıp işe gitmeden önce
kombininizi yaparken, o kombine hangi saati ekleyeceğinizi de biliyor
olacaksınız, aklınız rahat olacak.
Saatlerinizi kullanırken, işinizi kolaylaştıracak bir detay
da, kayışların değiştirilebilir olması. Eskiyen, yıpranan kayışları, farklı
renk ve tarzlarda kayışlarla değiştirip saatinize yeniden hayat verebileceğiniz
gibi, pratik kayış değiştirme yeteneğine sahip saatlerden edindiğinizde yanında
alacağınız farklı kayışlarla, her gün başka bir saat takıyormuş gibi çevrenizde
gözleri üzerinize çekmeniz de mümkün.
Saatleri hediye olarak vermeyi tercih edeceksiniz, burada
yine bilmeniz gereken önemli detaylar var. Saat hediyesi, insanoğlunun
bilinçaltında çok özel, mahrem ve çok değer verilen kişiye alınan bir hediye
olarak yer etmiştir. Dolayısıyla birine saat hediye ediyorsanız, ona çok öze
bir değer verdiğiniz mesajını vermiş olacaksınız. Zira, yukarıda da
anlattığımız gibi, saatler insanın tarzını yansıtan çok “kişisel”
aksesuarlardır ve bir insana saat hediye ettiğinizde, “seni yakından tanıyorum,
çok iyi inceledim, tarzını, zevklerini biliyorum ve bence sana çok yakışacak,
seni çok iyi yansıtacak bir hediye aldım,” mesajını vermiş olacaksınız. Elbette
bu aynı zamanda bir risktir çünkü hediyeyi alan kişi saati beğenmezse, ikinizin
zevkleri arasında ağır bir uçurum bulunduğunu da düşünebilir. Dolayısıyla, saat
hediye ederken, “değişim kartı” da olmazsa olmaz bir şarttır. Bu küçük detay da
aklınızın bir köşesinde dursun.
Kısacası, ilk icat edildiği çağlarda belki sadece zamanı
takip etme ihtiyacına hizmet ediyor olabilirdi ancak artık ortak hafızamızda,
insanın tarzını yansıtan çok kişisel bir aksesuar olarak yer ediyor. Bunun
bilincinde olarak saat kullanmayı, tarzımızı yanlış yansıtabilecek saatleri de,
sırf saat takmış olmak için takmamayı tavsiye ediyoruz.