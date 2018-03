Hava puslu, karanlık ve soğuk, doğru ama sürekli şikayet etmenin de kimseye faydası yok. Bu ay kışın keyfini çıkarabileceğimiz her şeye daha çok zaman ayıralım.

Yazı: Gülru İncu



‘İş hayatının, ev işlerinin stresi insanda tat mı bırakıyor?’ diye düşünebilirsiniz, haklı da olabilirsiniz. Diğer yandan size sürekli empoze edilmeye çalışılan fikirler ya da kurallarla yaşamak zorundasınız; “Şunu şöyle yapmalı, bunu böyle yapmalı”, Sevmediğin insanları hayatından çıkarmalı”, “Hep pozitif olmalı”, “Herkesi olduğu gibi kabul etmeli”, “Şekerden uzak durmalı, onu yeme, bunu asla yeme!” İşte bu ve bunun gibi yığınla yaptırım beyninizin kıvrımlarında dolanırken belki de ihtiyacınız olan şey birkaç huzur dolu saattir. Siyah-beyaz bir film, mesela aile olmanın güzelliğini anlatan Şahane Hayat (It’s a Wonderful Life), doğru ilişkinin karşınıza çıkması için zamana ihtiyacınız olduğunu anlatan Tatil (Holiday), Kate Winslet ve Jim Carey’le Eternal Sunshine of the Spotless Mind ya da sıcak bir çikolata eşliğinde ayağınızın dibinde kıvrılan köpeğinizle yağmuru izlemek, pişerken evi mis gibi kokutan bir kek, içine tarçın çubukları atılmış bir demlik çay, kalabalık kafelerde gürültüyü dinlemek yerine ayağınızı uzatıp en sevdiğiniz yazarla baş başa olmak, bir Leonard Cohen albümü dinlemek mesela... Belki de mutlu olmak için ihtiyacımız olan tek şey biraz kendi kendimizle olmak ve bundan keyif almaya çalışmaktır.



Hemen şimdi başlayın

Yeni yıla güzel bir başlangıç yapmanın tek yolu kendimize yatırım yapmak. Bu ay basit ama etkili yöntemlerle 10 adımda bir şeyleri değiştirmeye ne dersiniz?

1. Doğru insanlarla zaman geçirin.

2. Mutlu olmak için kendinize şans tanıyın ve önceliği kendinize verin.

3. Kendinizle gurur duyun.

4. Yaşadığınız anın farkına varın.

6. İstediğiniz konuda bir sonraki adıma geçebileceğinize inanın.

7. Onları kıskanmak yerine çevrenizdeki insanların başarılarıyla mutlu olun.

8. İç sesinizi daha çok dinleyin.

9. Mükemmel olmaya çalışmaktan vazgeçin.

10. Sadece kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın.







Kışın yapılacaklar listesi

1. Ev yapımı sıcak çikolata: Birazcık süt, birazcık sıcak su, kakao veya çikolata rendesi ve birazcık da bitter çikolata bir araya gelince harikalar yaratıyor.

2. Pijama partisi: Bir hafta sonunu kalın yün çoraplar ve pijamalarla geçirin. Koltuğa kıvrılıp tembelliğin tadını çıkarın.

3. Televizyon kapatma oyunu: Bir günlüğüne bile olsa hayatınızdan televizyonu çıkarmayı deneyin, onun yerine tüm gece en sevdiğiniz müziklerden bir playlist hazırlayın.

4. Gece kahvaltısı: Akşam yemeğinde kahvaltı yapmayı deneyin. Soğuk havanın ilacı sıcacık bir çay olabilir.

5. Evde piknik: Sevgiliniz ya da en yakın arkadaşınız için halının üzerinde bir piknik hazırlayın. Leziz sandviçler ve içecekler kareli battaniyenin üzerinde size eşlik etsin.



Güne güzel bir başlangıç için dinleyin







1. Slav Dansları No. 2

Mi Minör/Antonin Dvorak







2. Goldberg Varyasyonları/

Johann Sebastian Bach







3. Carmen Suiti/

Georges Bizet







4. Vocalise/

Sergei Rachmaninov