Güzel ve yaramaz! Bade İşcil

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Onunla oyunculuk hayallerini, aşk durumunu, stilini ve Kuzey Güney'i konuştuk!

OYUNCULUK VE ŞÖHRET



Şu anda hayatının nasıl bir dönemindesin?

Çok yoğunum. Genel anlamda geçmişe dönüp baktığımda ise, kendimi çok daha başarılı hissettiğim ama aynı zamanda kendimi yetersiz de bulduğum bir dönemimdeyim.



Oyunculuk anlamında mı?

Evet. Şöyle bir şey oldu çünkü; oyunculuk yapmaya başladım ama daha iyi olmalıyım, daha iyi, çok daha iyi... Böyle bir istek içindeyim.



Tamamen kendini oyunculuğa adamış gibisin... Moda eğitimin ne olacak peki?

Vakit ayırıp başka bir şey yapamıyorum ki! Şu an odaklandığım şey oyunculuk.

