Güzelliğiniz için görevdeler!

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Onların meslekleri kadınların güzelliğine güzellik katmak…

Erkek bakış açısını kadınların dünyasına yansıtan dört farklı sektörde hizmet veren dört farklı isimden işinize yarayacak tüyolar aldık.

EMRE KIRAMER

(Makas Kuaförleri Kurucu Ortağı)

“Mutsuzluk ve doğal olmayan her detay güzelliğe gölge düşürür”

Kadınlar Makas’ın en çok nesini seviyor?

Müşteri ilişkilerinde laubalilikten uzak, profesyonel ve sonuç odaklı yapımız ve tabii ki salonlarımızın sunduğu atmosfer.

Makas’ın farkı nedir?

Amacımız yaptığı işe saygı duyan, teknik altyapısı tamamlanmış, modayı ve değişimleri yüksek bir bilinçle takip eden yeni bir kuaför jenerasyonu yetiştirmek. 2008 sonunda yetiştirilen ve farklılığını ortaya koyan kuaförlerle beraber bir franchise sistemi ortaya koyarak Makas’ı hayata geçirdik. Ve o zamandan bugüne Türkiye’nin en hızlı büyüyen kuaför salonu markasını yarattık. Makas en kaliteli ürünleri ve servisleri optimum bir fiyatla müşterisine sunan, artistik seviyesi yüksek, dünyayı takip eden kuaförleri içerisinde barındıran bir salon konsepti. İçeride çalan müzikten Kuzey Avrupa mimarisini benimsemiş görüntüsüne kadar, klasikleşmiş kuaför algısından tamamen sıyrılmış bir atmosfer, en büyük farkımız bu.

Kadınların güzelliklerine katkıda bulunan bir erkek olarak mesleğinize erkek gözüyle neler katıyorsunuz?

Yüksek lisansımı da bu sektör üzerinden tamamladığımı düşünürsek, 2000 senesinden beri edindiğim birikim ve muhakkak babam Erdem Kıramer’in tecrübeleriyle birleştirerek, Türkiye’de kuaförlüğün nereye gittiğine dair iyi gözlem yaptığımızı düşünüyorum. Makas, artistik ruhunu saça yansıtan, mesleğine aşık kuaförlerin bir araya geldiği son derece dinamik bir yapıdır. Özellikle Makas’a yeni katılan ortağım Mehmet Özkeserli ile beraber başlangıçtaki yapılanma sürecimiz yerini iddialı bir büyüme ve istikrarlı başarılar dönemine bıraktı.

Türkiye’de kadınlar en çok ne için kuaförün yolunu tutuyor?

Feminen, güzel ve güçlü olmak için...

Sizce ‘ne’ bir kadının güzelliğine gölge düşürür?

İki şey; mutsuzluk ve doğal olmayan her detay…

Kadında kısa saç mı, uzun saç mı?

İyi kesilmiş bir saç paha biçilemez.

