Uzun ve sağlıklı yaşamanın çözülmüş bir sırrı yok.
Meraklı ol!
Araştırmalar, sürekli
öğrenme halindeki bir beynin
sürekli gelişim gösterdiğini
kanıtlıyor. Yeni bir hobi edinerek,
yeni bir spor dalını öğrenerek ya
da yeni bir projeyi üstlenerek, beyin
hücrelerinizi genç tutabilirsiniz.
Daha az terle! Sporun genç
tuttuğu biliniyor. Ancak yoğun
kondisyon gerektiren sporlar, vücudu
erken yaşlandırıyor. Uzmanlar, sporun
yorgunluktan ziyade mutluluk vermesi
gerektiğini söylüyor.
Yatmadan kitap oku! Genelde yatağa girmeden
önce en son yaptığımız şey, amaçsızca TV
kanalları arasında gezinmek oluyor. Oysa,
genç kalmak istiyorsak, yatmadan önce beyni
uyku moduna ayarlamak için bir süre kitap
okumamız gerekiyor.
Aşk yap! Fransızlar, seks kelimesi yerine “aşk
yapmayı” tercih ediyorlar. Uzmanlar da, sık
sık ama “büyük bir aşkla” yapılan seksin genç
tuttuğunu söylüyor. Sadece sarılmak bile mutluluk
hormonlarını tavana zıplatıyor!
Amaçsız ol! Kariyer için bol çaba sarf edip, sürekli kendinize daha yüksek hedefl er
koyuyorsanız, 100’üncü yaş gününü görmeyebilirsiniz. Araştırmalar, kariyerde
hırsın zararlı olduğunu gösteriyor. Ama çalışmamak da çözüm değil. Üretmek güzel
ama kendinizi tüketmemek kaydıyla!
Saatlik uykuya bedel
Stresten, iş yoğunluğundan bunalanlar, uyumak için bile zaman
bulamayanlar için Richmond Nua Wellness-Spa’da mucizevi
sonuçlar veren bir bakım programı yer alıyor: Nuvola Floating Bed.
Yöntem, 60 dakikalık uygulama sonrası 6 saatlik uykuya eş
bir rahatlama ve dinginlik sağlıyor.
www.richmondnua.com