Hafif yaşa, uzun yaşa!

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Uzun ve sağlıklı yaşamanın çözülmüş bir sırrı yok.

Meraklı ol!

Araştırmalar, sürekli öğrenme halindeki bir beynin sürekli gelişim gösterdiğini kanıtlıyor. Yeni bir hobi edinerek, yeni bir spor dalını öğrenerek ya da yeni bir projeyi üstlenerek, beyin hücrelerinizi genç tutabilirsiniz. Daha az terle! Sporun genç tuttuğu biliniyor. Ancak yoğun kondisyon gerektiren sporlar, vücudu erken yaşlandırıyor. Uzmanlar, sporun yorgunluktan ziyade mutluluk vermesi gerektiğini söylüyor. Yatmadan kitap oku! Genelde yatağa girmeden önce en son yaptığımız şey, amaçsızca TV kanalları arasında gezinmek oluyor. Oysa, genç kalmak istiyorsak, yatmadan önce beyni uyku moduna ayarlamak için bir süre kitap okumamız gerekiyor. Aşk yap! Fransızlar, seks kelimesi yerine “aşk yapmayı” tercih ediyorlar. Uzmanlar da, sık sık ama “büyük bir aşkla” yapılan seksin genç tuttuğunu söylüyor. Sadece sarılmak bile mutluluk hormonlarını tavana zıplatıyor! Amaçsız ol! Kariyer için bol çaba sarf edip, sürekli kendinize daha yüksek hedefl er koyuyorsanız, 100’üncü yaş gününü görmeyebilirsiniz. Araştırmalar, kariyerde hırsın zararlı olduğunu gösteriyor. Ama çalışmamak da çözüm değil. Üretmek güzel ama kendinizi tüketmemek kaydıyla!



Saatlik uykuya bedel

Stresten, iş yoğunluğundan bunalanlar, uyumak için bile zaman bulamayanlar için Richmond Nua Wellness-Spa’da mucizevi sonuçlar veren bir bakım programı yer alıyor: Nuvola Floating Bed. Yöntem, 60 dakikalık uygulama sonrası 6 saatlik uykuya eş bir rahatlama ve dinginlik sağlıyor.

www.richmondnua.com