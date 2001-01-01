Televizyonda en çok izlenen, internet sitesinde tarifleri en çok tıklanan şef Arda Türkmen, sıcak yaz günlerini lezzetlendiren, enerjisini tümüyle yansıttığı nefis tariflerini bizimle paylaştı.

Prodüksiyon: Selen Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta





Çilekli milföy pasta

Hazırlama süresi: 1 saat

Kaç kişilik: 6

Malzemeler

• 4 adet dikdörtgen milföy

• 30-35 adet çilek

Kreması için

• 2 su bardağı süt

• 2 su bardağı krema

• 2 adet yumurta sarısı

• 1 + 1/4 su bardağı toz şeker

• 1 su bardağından iki parmak eksik un

• 1/4 su bardağı mısır nişastası

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 paket vanilya

• 2 su bardağı labne (375 gr)

Üzeri için

• Pudra şekeri



Hazırlanışı

Süt ve kremayı bir tencereye alın ve ısıtın. Karıştırma kabınıza toz şeker ve yumurta sarılarını alın ve iyice çırpın. Karışım hafif kum kıvamını alınca un ve nişastayı ilave edip karıştırmaya devam edin. Karışım iyice kum gibi olunca ılık olan sütlü krema karışımını, yumurtalı karışıma yavaş yavaş sürekli çırparak ekleyin ve iyice harmanlayın. Ardından karışımı tencereye alın ve kısık ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelmesini sağlayın. Muhallebi kıvamına gelince vanilya ve tereyağını ekleyip karıştırın ve hafif soğutun. Muhallebi ılınınca labneyi ekleyin ve iyice karıştırın. Pastacı kremanız hazır olunca kremanın üzerini streç filmle kaplayın ve soğumaya bırakın. Milföyleri dondurucudan çıkarın ve ısınması için tezgaha bırakın. Milföyler hafif yumuşayınca fırın tepsisinin tabanına fırın kağıdını yayın. Ardından hazırladığınız milföyleri tepsiye dizin. Tepsinizin iki kenarına fırın kağıtlarını burarak sıkıştırın. Bu, milföylerin hafif kabarmasını ama eşit oranda pişmesini sağlayacak. Başka bir fırın tepsisini üzerine kapatın ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin. Çilekleri küçük küpler halinde doğrayın. Krema ve çilekleri karıştırın. Fırından çıkan milföyleri soğutun. Soğuttuğunuz milföy katlarının kenarlarını tırtıklı bir bıçak yardımıyla düzeltin. Ardından bir milföy katının üzerine hazırladığınız pastacı kremasını küçük bir spatula yardımıyla iyice yayın ve bu şekilde üç kat hazırlayıp en üstüne de milföy katı kapatın. Üzerine pudra şekeri serperek ve küçük küp doğradığınız çileklerle süsleyerek servis edebilirsiniz.





Kuru börülce salatası

Hazırlama süresi: 20 dakika

Kaç kişilik: 6

Malzemeler

• 3 su bardağı haşlanmış börülce

• 1/2 bağ maydanoz

• 1/2 bağ dereotu

• 1/2 bağ taze nane

• 15-20 adet kornişon turşu

• 2 adet kırmızı dolmalık biber

• 1 adet sarı dolmalık biber

• 2 avuç ceviz

Sosu için

• 2 yemek kaşığı nar ekşisi

• 1/2 adet limon suyu

• 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı

• Tuz



Hazırlanışı

Börülcelere bir gece önce üzerini geçecek kadar su ekleyin ve bekletin. Sabah kalan suyunu dökün ve tencereye alın. Üzerine iki parmak geçecek şekilde su ekleyin ve haşlayın. Börülceler haşlanıp soğuyunca diğer malzemeleri küçük küçük doğrayın ve börülcelerle birleştirin. Sosunu ekleyip karıştırın, ardından servis edebilirsiniz.



