Hakan Akkaya ile vücut tipinize göre giyinin!

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Her kadının öncelikle yapması gereken kendi vücudunun kusurlarını bilmek. Vücut tiplerine göre giyim önerilerime uyarak sahip olduğunuz kusurları bile güzel gösterebilirsiniz. Ve tabii böylece vücudunuzla da barışacaksınız.

Vücut tipinize göre seçimler yapın!

ARMUT

Üst bölgeniz inceyse, beliniz kavisliyse, geniş kalça ve basenleriniz varsa vücut tipiniz ‘armut’tur. Kadınlar arasında en yaygın olan vücut tipidir. Bel bölgenizi ortaya çıkaracak tüm parçalar size uygundur. Üst bölgenizi daha geniş, alt bölgenizi ise daha ince gösterecek parçalar seçmeye dikkat etmelisiniz. Parlak üstler, aksesuarlar ve çarpıcı desenler ile dikkati ince olan üst bölgenize çekin.

Neler giymeli?

• Belinizin inceliğini ortaya çıkaran elbiseler.

• Kalem veya A şeklindeki hafif kabarık etekler.

• Boru paça koyu renk pantolonlar.

• Vatka gibi detaylarla omuzlarınızı geniş gösterecek üstler.

• Bacaklarınızın daha ince görünmesini sağlayacak topuklu ayakkabılar.

Neler giymemeli?

• Daracık kıyafetler.

• Çok bol üstler.

• Süper mini etekler.

• Baskılı ya da açık renk pantolonlar.

• Havuç pantolonlar.

