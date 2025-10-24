Halloween 2025 ne zaman? Bu sene Cadılar Bayramı ne zaman kutlanacak?

Ekim ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte, dünya çapında kutlanan seküler günler arasında yer alan Cadılar Bayramı (Halloween)'nın tarihi, en çok araştırılan konular arasına girdi. Kostümler, şeker toplamaca (trick-or-treating) ve temalı partilerle kutlanan bu gün, sonbahar takviminin en çok beklenen etkinliklerinden biri olarak yerini koruyor.

CADILAR BAYRAMI (HALLOWEEN) 2025 NE ZAMAN?

Cadılar Bayramı (Halloween), her yıl olduğu gibi 2025 yılında da 31 Ekim tarihinde kutlanacak.

Bu yıl için takvimdeki önemli notlar şunlardır:

31 Ekim 2025 tarihi, Cuma gününe denk gelmektedir.

Cuma gününe denk gelmesi, kutlamalar için harika bir hafta sonu başlangıcı fırsatı sunmaktadır.

Türkiye'de özellikle büyük şehirlerdeki eğlence mekânları, alışveriş merkezleri ve özel etkinlik alanlarında düzenlenecek temalı partiler ve etkinliklerle Cadılar Bayramı kutlanabilecek.

CADILAR BAYRAMI’NIN KÖKENİ NEDİR?

Cadılar Bayramı (Halloween), günümüzde popüler kültürde kostümler, şekerler ve korku temalarıyla anılsa da, kökenleri binlerce yıl öncesine, antik Kelt geleneklerine dayanır.

Kökeni: Samhain Festivali

Tarihsel Köken: Cadılar Bayramı'nın kökeni, antik Britanya'da yaşayan pagan Keltlerin kutladığı Samhain (Samain) Festivali'dir.

Anlamı: Keltler, 1 Kasım'ı yazın bitişi ve kışın başlangıcı (Yeni Yıl) olarak kabul ederlerdi. Eski İrlandaca'da Samhain, "yaz sonu" anlamına gelir.

Geleneklerin Evrimi:

Kostüm ve Maskeler: Kötü ruhların kendilerine zarar vermemesi ve bu ruhlara tanınmamak için insanlar korkutucu maskeler takar ve kostümler giyerlerdi. Bu gelenek, bugünkü kostüm partilerinin temelini oluşturur.

Ateş Yakma: Kötü ruhları uzaklaştırmak amacıyla büyük şenlik ateşleri yakılırdı.

"Halloween" Adı: 7. yüzyılda Hristiyanlık Avrupa'da yayıldıkça, Samhain gelenekleri 1 Kasım'da kutlanan "Azizler Günü" (All Saints' Day veya All Hallows' Day) ile birleşti. 31 Ekim gecesi ise bu kutsal günün arifesi anlamına gelen "All Hallows' Eve" olarak anılmaya başlandı. Zamanla bu isim kısalarak bugünkü "Halloween" şeklini aldı.

Balkabağı (Jack-o'-lantern): Başlangıçta bu fenerler, ruhları uzak tutmak için oyulmuş şalgam, turp gibi sebzelerden yapılırdı. Amerika'ya göç eden İrlandalılar sayesinde, oyulması daha kolay olan ve bölgede bol bulunan balkabağı, Halloween'in en ikonik sembolü haline geldi.

Günümüzde Cadılar Bayramı, eski dinsel ve pagan anlamından sıyrılarak, özellikle Kuzey Amerika ve Batı kültüründe seküler (dünyevi) bir eğlence ve kostüm festivaline dönüşmüştür.