Mazda3 Dizel versiyonu Türkiye yollarına çıkıyor. Ve inanın bana bu yakışıklı çocuk çoğunuzun kalbini çalacak.

Yazı: Arzu Sözeri

Mazda3 ailesi içinde yakıt ekonomisi(100KM/3.8 LT) ve performansı ile bir adım öne çıkacak bu yakışıklı Japon'a daha ilk görüşte kalbinizi kaptırabilirsiniz. İlk intiba önemlidir. Zarif arka kısım ve yere yakın duruşu ile Mazda’nın ödül kazanan KODO hareketin ruhu felsefesi oldukça çarpıcı şekilde gözünüze çarpıyor. Ve kapıyı açtığınızda oldukça kullanışlı, ergonomik ve sürücü odaklı bir kokpitle karşılıyor sizi. Mazda 3 SKYACTIV-D 1.5’in 7 inçlik geniş renkli dokunmatik ekranı ve HMI kumandası da cabası. Belli ki aracı dizayn eden mühendisler tüm konsantrasyonlarını sizin yol yaparken yorulmamanız üzerine yoğunlaştırmış ve bunu da başarmışlar. Koltuklar ise enerjinizi yükseltiyor. Enfes bir ses sistemi, Bose ile özel olarak Mazda3 için geliştirilmiş. Öyle ki gaza basıp sesi açtığınızda dikiz aynasını bile harekete geçirebiliyor. Bu dizel versiyonun motor sesi konusunda da oldukça başarılı olduğunu söylemem lazım. Neredeyse sıfırlanmış bir motor sesi araç beğenisini artıran başka bir etken. Kızım arka koltukta otururken ilk kez bu segment bir araçta rahat hatta fazla rahat olduğunu söyledi ki bu benim için artıların en büyüklerinden biri olarak Mazda3 hanesine yazılmıştır.



TAM GÜVENLİK

Mazda3’te, Mazda’nın gelişmiş ve yenilikçi i-ACTIVSENSE sürücü destek güvenlik teknolojileri yer alıyor. Bunlara Ön Engel Uyarısı (FOW), Akıllı Şehir İçi Fren Desteği (SCBS), Şerit Değiştirme Uyarı Sistemi (LDWS) ve Mazda Radar Hız Kontrol Sistemi (MRCC) sistemi gibi sistemler de dahil. Üst seviye aktif güvenlik performansı sayesinde Mazda 3’ün, Euro-NCAP çarpışma testinden maksimum beş yıldız aldığını da hatırlatmak isterim.





GENİŞ BAGAJ CANDIR



Bagaj kapasitesi bu segmentteki bir araç için oldukça hacimli. Bu arada unutmadan yeni 18 inç koyu alaşım jant tasarımı aksesuar olarak sunuluyor, DAB radyo, geri görüş kamerası ve yükseklik ayarlı yolcu koltuğu da standart özellikler arasına eklenmiş. Yani uzun lafın kısası bu yakışıklı, atletik ve özgüveni yüksek Japon bizim kalbimizi alır götürür.



