Hava sıcak olduğunda gerginlikler neden artar? İşte 4 sebebi

Sıcaklık yükseldiğinde canınız yanıyor ve rahatsız oluyorsanız, yalnız değilsiniz; özellikle şu anda, sıcaklıklar tüm ülkede rekor seviyelere ulaştığı için. Bir sıcak hava dalgası, sizi terli ve susuz hissettirmekten daha fazlasını yapabilir; ruh sağlığınızı da etkileyebilir. Son zamanlarda yapılan birkaç araştırma, yaz sıcağını daha fazla saldırganlık ve şiddetle, hatta akıl sağlığı krizleriyle ilişkilendiriyor.

Realsimple'da yer alan habere göre Living Smart: Lifestyle Change Made Simple kitabının yazarı klinik psikolog Joshua Kaplow, sıcaklıklar yeterince yüksek olduğunda, fizyolojik bir hayatta kalma moduna geçiyoruz” diyor . Beyinlerimiz hayatta kalmayı düşünüyor ve hayatta kalma, rahatsızlıkla birleştiğinde, mantıklı bir şekilde istenmese bile agresif ve kendi kendine hizmet eden koruma davranışlarına yol açabilir."

Sıcak bir günün sizi nasıl huysuz veya sinirli hissettirebileceğini ve serinlemek için neler yapabileceğinizi (birden fazla şekilde) öğrenin...

Çalışmalar Isının Ruh Halinizi Nasıl Etkilediği Hakkında Ne Diyor?

Mevsimsel duygudurum bozukluğu sadece kışa özgü bir durum değildir; kendinizi yazın da depresif, endişeli ve hatta kızgın hissedebilirsiniz. Aslında, birkaç çalışma, artan ısının hormonları, zihinsel sağlık koşullarını ve hatta taciz veya şiddet olasılığını nasıl etkileyebileceğini inceledi.

Isı, stres hormonlarında dalgalanmaya neden olabilir

Aşırı sıcakla uğraşmak, adrenalin ve kortizol gibi strese, uyarılmaya ve endişeye neden olabilecek hormonlarda dalgalanmaya neden olabilir. Bu, ısıyla başa çıkmanıza yardım etmeye çalışan vücudunuzdur. Çalışmalar, hormonlardaki bu artışın yorgunluk hissine yol açabileceğini ve dürtü kontrolünüzü azaltabileceğini ve sabrınızı zorlaştırabileceğini öne sürdü.

Kaplow, "Adrenalin, vücudumuzu maksimum işleyiş kabiliyetine zorlamak için tasarlanmış bir güç hormonudur" diyor. "Sıcaktan işleyişimize yönelik bir tehdit algıladığımızda, genel savaş ya da kaç tepkisinin bir parçası olarak adrenalin salınır. Adrenalin bize heyecan ve enerji duyguları verir. Hızlı bir şekilde salındığında, bu enerji saldırganlık duygularına dönüşebilir. .“

Aşırı sıcak ruh sağlığınızın bozulmasına neden olabilir

Halihazırda zihinsel sağlık sorunlarıyla uğraşıyorsanız, aşırı sıcak durumunuzu daha da kötüleştirebilir. Çalışmaların gözden geçirilmesi, ısı dalgalarının artan hastaneye yatış veya akıl sağlığı sorunundan ölüm riskiyle ilişkili olduğunu buldu.

Daha yüksek sıcaklıklar şiddete bile yol açabilir

Bir sıcak hava dalgasında suçun daha yüksek olduğuna dair eski görüş yanlış değil. Araştırmalar , sıcaklık arttıkça insanların daha agresif hale geldiğini ve sıcaklık 90 derecenin üzerine çıktığında işyerinde tartışmanın arttığını (ve uzun süreli bir sıcak hava dalgası olduğunda en yüksek seviyeye ulaştığını) buldu .

Aşırı sıcak, insanların ruh hallerini nasıl algıladığınızı etkileyebilir

Aşırı sıcakla uğraşmak, olumsuz olanı vurgulamanıza gerçekten yardımcı olabilir. Yeni bir araştırma , sıcak havalarda deneklerin çoğunlukla öfke veya korku tasvir eden videoları izlediğini ve neşe gibi olumlu duyguları tanıma olasılıklarının daha düşük olduğunu buldu.

Dışarısı Sıcak Olduğunda Nasıl Serinleyebiliriz?

Kavurucu sıcaklıklar sizi keyifsiz hissettiriyorsa, adrenalini azaltmak ve huysuzluğunuzu yumuşatmak için yapabileceğiniz çok şey var, böylece daha dengeli bir omurgaya geri dönebilirsiniz.

Serinlemenin yollarını bulun

Bir sıcak hava dalgası sırasında öfkenizi yatıştırmanın en iyi yollarından biri mi? İster klimalı bir alan, ister bir havuz, ister rahatlayıp serinleyebileceğiniz başka bir yer olsun, kendinizi daha serin bir yere götürün. Klima mümkün değilse, serinlemenize yardımcı olması için soğuk kompres uygulamak gibi diğer serin kalma tekniklerini kullanın.

Neler olduğunu kabul et

Bazen, ısıyla ilgili öfkeyle baş etmenin en iyi yolu, bunun olduğunu kabul etmek ve derin bir nefes almaktır. Kaplow, "Rahatsız olduğunuzda her zaman ajitasyon ve savaş ya da kaç tepkileri için risk altında olduğunuzu bilin" diyor. "Artık dayanamayacak hale gelene kadar beklemeyin. Ruh halinizi ve vücut ısınızı kontrol altında tutmaya çalışın."

Zaman aşımı

Kendinizi saldırmaya hazır bulursanız, bir nefes alma zamanı. Kaplow, "Sinirlendiğinizi hissettiğinizde ara vermenin veya etkileşimlerden uzaklaşmanın güçlü psikolojik ve fizyolojik etkileri olabilir" diyor. "Zaten çok gergin olana kadar beklemek yerine bunu aktif olarak yapmaya çalışmak, duygusal olarak kontrol altında ve fizyolojik olarak dengeli kalmanıza yardımcı olacaktır."

Bolca su için

Sıcaklık yükseldiğinde ve terlemeye başladığınızda susuz kalmak kolaydır. Dehidrasyon aslında vücudunuzdaki stresi daha da artırabilir. Bu da ruh halinizi kötüleştirebilir ve vücudunuzu kaç ya da savaş modunda tutan ve genel sağlığınıza zarar verebilecek kortizol üretimini artırabilir .

Hidratlı kalmak, vücudunuz ve ruh haliniz üzerindeki ısı stresini azaltmaya yardımcı olabilir. (Ateşli ve terli iseniz kesinlikle standart sekiz bardaktan daha fazlasından bahsediyoruz!)

Egzersiz, meditasyon veya yoga yapmayı deneyin

Meditasyon veya yoga gibi ruh halini iyileştiren sağlıklı yaşam teknikleri, bir sıcak hava dalgasının neden olduğu öfke, endişe veya stres duygularını etkisiz hale getirmenize yardımcı olabilir. (Sorunu daha da kötüleştirmemek için, bunları yapmak için çok sıcak olmayan bir yer seçtiğinizden emin olun.)

Uykunuza ve beslenmenize dikkat edin

Yeterince uyumanızı ve dengeli beslenmenizi sağlamak, ısıyla ilgili stres ve ruh halindeki bozulmalar da dahil olmak üzere birçok hastalığın üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Elbette, ısı bazen uyku programınızı bozabilir ve uykusuzluğa neden olabilir - ama neyse ki, odanızı ve yatağınızı uyumak için daha rahat hale getirmek için yapabileceğiniz şeyler var .