Yeni Polo. Daha büyük, daha eğlenceli! 1975 yılında üretimine başlanan ve dünya genelinde 16 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak Volkswagen markasının başarılı modellerinden biri olan Polo, altıncı nesliyle de iddialı.

Yazı: Arzu Sözeri



Geçtiğimiz ay benim için biraz karışıktı. Sürekli bir fizik tedavi merkezi ve doktor arasında mekik dokumamızı gerektiren kızımın diz operasyonu sonrası; gelen test araçlarının iç hacmi, yerden yüksekliği, koltukların yapısı ve daha birçok şimdiye kadar dikkat etmediğimiz konuyu konuşur olduk. Polo test için geldiğinde sığabileceğimizden bu yüzden pek emin değildim. Büyük yanılmışım. Yeni Polo’da sürücü ve yolcular için daha geniş ve ferah bir iç hacim sunuluyor. Aracın 94 mm artırılan aks mesafesi, arka koltukta seyahat eden yolcular için çok daha geniş diz mesafesi sağlarken aynı zamanda geçmiş nesline göre bagaj hacminin 71 litre artarak 351 litreye ulaşmasını sağlamış.







Kontur kulesi

Tamamen yenilenen sürücü odaklı kokpit tasarımı ve yüksek kalitede malzeme ve işçilik, iç mekanda ilk göze çarpan detaylar arasında. Yeni kokpite göz atıldığında, sunulan 8 inç boyutunda ekran yeni nesil bilgi eğlence sistemleri ve özelikle opsiyonel olarak sunulan dijital gösterge paneli ile dijital çağın gereklerine en üst seviyede cevap veriyor.



Teknolojik devrim

Yeni Polo sürüş destek sistemleriyle de sınıfının standartlarının üstünde donanım sunuyor. MQB platformunun avantajları sayesinde artık Polo’da da Golf ve Passat’ta sunulan üst sınıf sürüş destek sistemleri de tercih edilebiliyor. Volkswagen, otonom sürüş teknolojilerinin öncüsü sayılan yarı otonom sistemler sayesinde yeni Polo’yu çok daha güvenli, kullanımı kolay ve konforlu bir otomobil haline getirmiş. Yeni Polo’da yorgunluk tespit sistemi ve ikincil çarpışma freni gibi destek sistemleri standart olarak yer alıyor.



Üç farklı donanım seviyesi

Trendline, Comfortline ve Polo’da ilk kez sunulan Highline olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde alınabilen Yeni Polo’da LED gündüz sürüş farları ve Yorgunluk Tespit Sistemi her üç donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor.







Eğlenceli!

Yeni Polo, her zevke uygun tarzda kişiselleştirilebilen eğlenceli bir otomobil olarak öne çıkıyor. Yeni Polo’da otomobilini farklı tasarlamak isteyenler için çok sayıda kişiselleştirme seçeneği sunuluyor. Yeni Polo, 7’si yeni olmak üzere 14 farklı gövde rengi, 17 inç boyutlarına varan 7 farklı jant seçeneği, 6 farklı renkte dekor seçeneği ve 8 farklı koltuk döşemesiyle birçok kişiselleştirme seçeneğine sahip.



Yeni Polo Trendline donanımda Derin Siyah, Comfortline’da Kurşun Grisi, Highline’da ise Demir Gri standart dekorlarla alınabiliyor. Standart olarak sunulan dekorların üzerine Comfortline ve Highline’da Tropik Turuncu ve Resif Mavi renginde dekor seçenekleri sunuluyor. Buna ek olarak, yine Comfortline ve Highline donanım seviyesinde İpek Gümüş dekor ve Seramik Koltuk döşemesi seçeneği opsiyonel olarak sunuluyor.



Kişiselleştirme seçenekleri arasında opsiyonel olarak sunulan, R-Line dış paket, LED farlar, akıllı telefonlar için kablosuz şarj, Adaptif Hız sabitleyici, yaya algılama özelliğine sahip ‘Ön Bölge Asistanı’ önceki nesle oranla boyutları büyüyen panoramik açılır cam tavan gibi ek özellikler de sunuluyor.