Doğa ve butik otelciliğin gözdesi Golden Key Hisarönü, masalsı bir geleceğe adım atmak isteyen çiftlerin rüyalarını gerçeğe dönüştürüyor.





Çiftler, kır düğünü konseptiyle masmavi denizin seyrine karşı, yemyeşil çimenler, mis kokulu çiçekler içinde, Ege ve Akdeniz’in sıcacık renkleriyle bezenmiş modern mimarisiyle bütünleşen büyülü bir atmosferde mutluluğa “EVET“ diyor.Butik otel kavramına yeni bir soluk getiren Golden Key Hisarönü, kır düğünüyle evlenmeyi tercih eden çiftlerin hayallerinin gerçeğe dönüştüğü, kusursuz düğün organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Golden Key Hisarönü, Marmaris’in yanı başında, yeşil ve mavinin büyülü uyumunda “EVET” diyecek çiftlerin, düşledikleri masalsı düğünü gerçekleştirmek adına düğün mönüsünden, kullanılacak objelere kadar tüm süreçlere itina gösteriyor.Geniş bir yeşil alana sahip olan Golden Key Hisarönü, özel tasarımlı, doğanın bir parçası gibi duran mobilyalar ve dekoratif eşyalar, rengârenk süslemelerle ile düğün alanını masalsı bir dünyaya dönüştürüyor. Çiftlerin hayalindeki düğün konseptini tüm detaylarıyla kurgulayan Golden Key Hisarönü, The Guardian Gazetesi’nin “Türkiye’nin en iyi 10 plajından biri” unvanına layık görülen kırmızı kumsalıyla büyülü bir atmosfer sunuyor. Türk ve dünya mutfağına ait leziz seçeneklerin bulunduğu düğün menüsünde unutulmaz tatlarla lezzet yolculuğu yaşatıyor. Botanik bir bahçeyi andıran Golden Key Hisarönü, en mutlu günün ölümsüzleştirildiği fotoğraflarda, çeşit çeşit çiçeklerle bezenmiş rengarenk bir fon oluşturuyor.Romantizmi ve huzuru vaat eden Golden Key Hisarönü’nde balayını geçirecek çiftler, özel masaj odalarında vücut bakımları ve masaj gibi özel hizmetlerden yararlanarak düğün yorgunluğunu üzerlerinden atabilir. Yepyeni heyecanları keşfetmek isteyen çiftler ise deneyimli denizci Mustafa Yurtbulmuş’tan yelkenli kullanımı eğitimi alarak, Hisarönü’nün masmavi sularına yelken açabilirler.Yeşilin ve mavinin tüm tonlarına açılan geniş balkonları ve 10 dönümlük alan üzerinde kurulu Golden Key Hisarönü, 12 junior suit, 10 family room, 4 deniz manzaralı delux suit, 5 deniz manzaralı kingsuit ve bir de presidential suit olmak üzere toplamda 32 özel odası ile konuklarını ağırlıyor. Türk ve Dünya mutfağına ait en leziz seçenekleri bulabileceğiniz A la Carte Restaurant, Pool Bar ve Snack Bar’da ise günün her saatinde damak tadınıza uygun, eşsiz lezzetler sunuluyor.