Aslı Şen, Demet Sabancı Çetindoğan, Didem Çapa, Feryal Gülman, Prof. Dr. Neşe Kavak, Nilüfer Bulut, Saba Tümer, Sema Güral Sürmeli, Şükran Güzeliş ve Tülin Şahin'den oluşan 10 başarılı kadın 10 farklı çanta tasarladı... Projenin amacı kadınların meslek kazanarak iş sahibi olmaları...

Gliss, Watsons ve Sivil Toplum Kuruluşu TİKAD; kadınlarımızın meslek kazanarak, iş sahibi olmaları için bir araya geldi. Ülkemizin 10 başarılı iş kadını da hayata değer katmak için onlara destek verdi.



Projeye Aslı Şen, Demet Sabancı Çetindoğan, Didem Çapa, Feryal Gülman, Prof. Dr. Neşe Kavak, Nilüfer Bulut, Saba Tümer, Sema Güral Sürmeli, Şükran Güzeliş ve Tülin Şahin'den oluşan 10 başarılı kadın 10 farklı çanta deseni tasarlayarak destek verdi. Bu 10 tanınmış kadının tasarımları, başarılı modacı Evrim Timur tarafından yorumlandı.







Proje kapsamında; Gliss ürünlerinin içinde bulunduğu özel tasarım çantalar, Watsons mağazalarında satışa sunulacak ve elde edilen gelir TİKAD'ın açacağı "Kadınlara Meslek Edindirme Kursu"na aktarılacak.