Bir gün bir yerde, “Neden bunları yaşıyorum ve ben bu dünyada neden varım?” sorularının cevabını bulmak için hayatınızı izlemeye başlayacaksınız. İşte o gün, ruhunuzun tekamülü için ilk adımı attığınız gün olacak.



Yazı: Yaprak ÇETİNKAYA



Hayatınızı bir film şeridi gibi gözünüzün önünden geçirin ya da kronolojik bir sıralamayı kağıda dökün ve bakın; hayatınızda ne kadar zamanda bir hangi olaylar sürekli tekrar ediyor? Hep aynı olayları yaşamanız bir tesadüf olabilir mi? Yoksa aslında siz bunları yaşamanın ve bu yolda olgunlaşmanın sözünü henüz bu dünyaya gelmeden vermiş ve herkes gibi bunu unutmuş olabilir misiniz? Bu zor sorunun yanıtını Yaşam Tasarım Merkezi’nin kurucusu, Eğitmen ve Danışman Ebru Demirhan veriyor.



Çekirdek inanç nedir? Kişisel gelişimin temeli olduğunu düşünebilir miyiz?

Evet, çekirdek inanç kişisel gelişimin hatta yaşamın temelini oluşturur. Yaradılışın başlangıcında tamdık, eksiksiz ve mükemmeldik. Fakat bizler yaratılmadan yani ruhlarımız üretilmeden önce evrensel yasalar çıktı. Hep derim ki önce sirküler mektuplarımız çıktı, sonra ruhlar üretildi. Sirküler mektuplarımızın birinci şartı bütün yasalara uymanın gerekliliğidir. Bizden önce çıkan yasalarda bizi öncelikle ilgilendiren Zıtlıklar Yasası, Tekamül Yasası ve Sorumluluk Yasası’dır. Çünkü biz tamdık fakat ilahi düzen dedi ki “Her şeyi tam olarak aldınız. Doğuşunuz ve varlığınız mükemmel. Birinci kural zıtlıklar yasası; burada mükemmelken mükemmel olmayan bir alanda bir deneyim yaşamalısınız ki mükemmelliğin ne demek olduğunu bilesiniz.” Dolayısıyla dünya hayatı devreye girdi. Ardından bütün ruhlar toplandı ve dediler ki “Altı tane tanrısal kaynağımız var; sevgi, güç, bolluk bereket, yaratıcılık, bilgi ve güzellik. Bu kaynakların hepsini ruhun gözü ile görelim.”



Sevgi, bolluk bereket deyince aklımıza gelenler günlük yaşamın ötesinde mi olmalı?

Sevgi deyince ilahi düzenden alıp içimizde işlettiğimiz, yaydığımız ve hiç durmadan geri toplandığımız en büyük kavramdan bahsediyoruz. Güç deyince insanların aklına dirayet, zorluklar karşısında güçlü olmak geliyor. Oysa ki beni düşündüğünüzde ben sizi arayabiliyorsam bundan daha büyük güç ne olabilir? Durduğumuz yerden sadece düşüncemizle, fikrimizle, kalbimizle ve duygumuzla hareket edip sistemi harekete geçirme gücü kaynağın orijinal halidir. Gücün içinde hem var olmanın gücü hem de yapabilmenin ve yaptırabilmenin bütün gücü var. Bolluk ve bereket ise tüm bu kaynakların bolluğu ve bereketini ifade ediyor. Her an, sistem tarafından sunulan mükemmelliğin bolluğu ve bereketidir. Para pul ise kaynağın sonlarına tekabül eder, tamamen dünyasaldır… Yaratıcılık daha çok bize resim yapmak, müzik çalmak gibi geliyor, oysa ki yaratıcılık kaynağının özünde çözüm var. Çözümü kullanabildiğimiz her an yaratıcılığı kullanabiliyoruz. Bilgi, varoluşun insana indirgenen ve insandan evrene çoğaltabileceğimiz bütün bilgileri içeriyor. Güzellik, var olan her şeyin kendi içinde bir dengesi olmasını, her şeyin Zıtlıklar Yasası gereğince tam tersi ile var olmasını ifade ediyor. Yani olan her şey iyi ve güzeldir aslında. Örneğin bir kişinin öğrenme sürecinde sürpriz bir ölüme ihtiyacı var ve hayat amacını bununla gerçekleştirecek. Dolayısı ile onu öldürecek bir de katile ihtiyaç var... Ya da alanını koruyamayan bir insanın alan korumayı öğrenmesi gerekiyor. Bunun için bir sürü sebeple öğrenime itildi ama öğrenemedi. O zaman taciz edip alanını korumayı ona öğretecek insana ihtiyaç var. Var olan her şey ihtiyaçtan geliyor. İhtiyaç duymayı bıraktığımızda kendi güzelliğimizi tamamlarız. Tam iken eksik olana ihtiyacımız kalmadığı için karşı tarafın gücü çöker, yavaş yavaş ortadan kaybolmaya başlar. Güzelliğin de alt kavramı bu. Bu kaynakların hepsi ruhta mutlak bir şekilde tam olarak var.