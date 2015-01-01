Elele'nin Haziran sayısı dopdolu içeriğiyle bayilerde. "Kimsenin hayatı dışarıdan göründüğü gibi değil" diyen Ceyda Düvenci, hayatındaki yenilikleri, planlarını ve hayallerini Elele'ye anlattı!
İşte kaçırmamanız gereken konulardan bazıları!
• 'Denim on denim' trendi
• Mayo ve bikini önerileri...
• Ali Aksöz röportajı
• Hayatımızdaki seçimlerimiz ve sonuçları
• Yeni neslin altı başarılı ismi: Gözde Mutluer, Ceren Moray, Beyza Şekerci, Kaan Yılmaz, Funda Eryiğit, Emir Benderlioğlu
• Yaza en yakışan saç ve makyaj önerileri