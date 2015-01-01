Haziran sayımız çıktı!

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Elele'nin Haziran 2015 sayısı bayilerde!

Elele'nin Haziran sayısı dopdolu içeriğiyle bayilerde. "Kimsenin hayatı dışarıdan göründüğü gibi değil" diyen Ceyda Düvenci, hayatındaki yenilikleri, planlarını ve hayallerini Elele'ye anlattı!

İşte kaçırmamanız gereken konulardan bazıları!

• 'Denim on denim' trendi

• Mayo ve bikini önerileri...

• Ali Aksöz röportajı

• Hayatımızdaki seçimlerimiz ve sonuçları

• Yeni neslin altı başarılı ismi: Gözde Mutluer, Ceren Moray, Beyza Şekerci, Kaan Yılmaz, Funda Eryiğit, Emir Benderlioğlu

• Yaza en yakışan saç ve makyaj önerileri



Elele'nin okurlarına hediyesi ise "Son 5 Kiloyu Vermenin Yolları" kitabı! Sakın kaçırmayın!