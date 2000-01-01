Hediye arayanlara renkli alternatifler

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sevgililer Günü’nde gelişmiş teknolojiyi şık tasarımla bir araya getiren Goldmaster, özel günler için hazırladığı kişisel bakım paketleriyle hediye arayışınıza renkli alternatifler getiriyor.

Hala sevdiğinize ne hediye alacağınızı bulamadıysanız, Goldmaster’ın fonksiyonel ürünleri onun için en uygun hediye olabilir… Fonksiyonel ürünlerini renkli tasarımlarıyla birleştiren Goldmaster, hem kadınların hem de erkeklerin ihtiyaçlarını düşünerek tasarladığı ürünleriyle bu özel gününüzde de yanınızda oluyor.



Sevgililer Günü için kadınlara özel hazırladığı pembe hediye setinde 2000 W performansa sahip GM-115P Esin saç kurutma makinesi, turmalin seramik plakalara sahip GHS-7104 Adriana saç düzleştiricisi ve GM-7135 Perma saç maşasını bir araya getiren Goldmaster, tek seferde 3 özel ürünüyle sevgilinizi mutlu etmenizi sağlıyor. Goldmaster ürünleriyle sevgilinizi sevindirirken, hem de onu saatler süren kuaför kuyruklarından kurtaracaksınız.



Bu özel günde eşlerini sevindirmek isteyen kadınları da düşünen marka; erkeklerin hayatını kolaylaştıran ve her sabah yaşadıkları vakit kaybını en aza indirecek ürünlerini de beğenilere sunuyor. Eşlerini bu süreçten kurtarmak isteyen kadınlar için saç ve sakal traşının da dahil olduğu 6 fonksiyonu bir arada barındıran GHT-7112 Elvis Erkek Bakım Seti, GM-7126 Blade Saç Kesme Makinesi ve GM-7133 Berberim Saç Kesme Makinesini beğenilere sunan Goldmaster, hem erkekler hem de kadınlar için meşakkatli hazırlanma süreçlerini yarıya indiriyor.



Sevgililer Günü’nde kadınlar ve erkekler için hazırlanan hediye setleriyle, tıraş olmak ve saç şekillendirmek eziyet olmaktan çıkıyor.