Hem alışveriş hem bağış!

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Bu Anneler Günü’nde Tazedirekt.com sizin adınıza hediye veriyor. 8-9-10 Mayıs günlerinde yaptığınız tüm alışverişlerin %20’si AÇEV’e (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) bağışlanacak.

Her Anneler Günü’nde sevginizden başka bir şey istemeyen annelere bu yıl anlamlı bir hediye verin. 8-9-10 Mayıs günlerinde Tazedirekt.com’dan en doğal ve en taze ürünler için yapacağınız alışverişlerin %20’si sizin adınıza AÇEV’e bağışlansın.



Tazedirekt’in bilinçli aileler ve gelecek vadeden nesiller yetiştirmeyi amaçlayan AÇEV’e sizin adınıza yapacağı bağış, hem annenizi hem de tanımadığınız pek çok anne ve çocuğu sevindirecek.