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Hem ısıt hem sakla

Tefal Master Seal saklama kapları çift taraflı kapağı, hava ve su sızdırmaz tasarımı ile saklama, ısıtma ve taşıma imkanlarını bir arada sunuyor.

Tefal Master Seal saklama kapları, sızdırmaz yapısı, çift taraflı kullanılabilen güvenli kapağı ve kullanışlı tasarımı sayesinde mükemmel saklama kolaylığı sunuyor. Farklı kapasitede gıda saklama ihtiyaçlarına karşılık veren seri, özel yapısı sayesinde tek kapakla çift saklama kabını aynı anda kullanabilme olanağı sağlıyor. Böylece hem daha az yer kaplıyor hem de taşıma kolaylığı sunuyor. Sebze ve meyvelerden sandviçlerinize tüm gıdalarınızı taze ve güvenli biçimde saklamanız, mikrodalgada ısıtmanız veya istediğiniz her yere taşımanız için ideal olan kaplar BPA içermeyen yapılarıyla sağlıklı ve güvenli kullanım sağlıyor.


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