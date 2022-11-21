Hem sportif hem de şık olmanın 5 altın kuralı

Dünya büyük bir değişimi hızlıca yaşıyor. Kravatlı takım elbiseli ofis formatının yerine şıklığın daha rahat bir tarzla mümkün olabileceği de fark ediliyor. Sportif giyim tarzı yeni keşfedilen bir mucize değil ve bu tarzı uygularken bilmemiz gereken önemli detaylar da var.

1- Kumaş ve terleme ilişkisine dikkat

Sportif kıyafetler, daha aktif bir yaşam tarzı düşünülerek tasarlandığı için, bu kıyafetlerin kumaşı genellikle kişinin çok terleyeceği durumları da gözeterek seçilmiştir. Siz yine de polyester oranı düşük, pamuk oranı yüksek kumaşları tercih etmeye çalışın çünkü aksi durumda vücudunuz rahat nefes alamayacak, çok daha hızlı terleyecek… Üstelik bu ter üzerinizde kurudukça günün ilerleyen saatlerinde kötü bir koku oluşmasına da sebep olabilir. Bu noktada, seçtiğiniz markanın üretim politikası da size destek olabilir.

2- Ayakkabıların ayağa vurma dönemi geçmiş yüzyılda kaldı

Birkaç trilyon yıl önceki çağlarda, yeni bir ayakkabı seçtiğinizde, “derisi oturana kadar” ayağa vurması normal sayılırdı. Bu garip toplumsal kabul yüzünden, her yeni aldığımız ayakkabı yüzünden haftalarca ayaklarımızda yarlarla dolaşmak zorunda kalırdık. Ancak modern üreticiler artık bu işkenceye son verdiler. Özellikle sportif yaşam ve giyim tarzında, ayakkabının arkasının vurması gibi durumlar kabul edilebilir bir durum değil. Ayak sağlığınız, yaşam kalitenizi belirleyen en önemli faktördür ve özgürce yürümek, sağlıklı ve aktif bir hayat sürebilmek için spor tasarımlara sahip bir ayakkabı seçmenizi tavsiye ediyoruz.

3- Çantasız sportif yaşam olmaz

Eğer spor bir tarz benimseyecekseniz, çantalarınız da büyük önem taşıyor. Telefon, tablet, PC gibi cihazlarınızı, dosyalarınızı sağlıklı ve şık şekilde taşımak için kıyafetlerinizle uyumlu farklı çantalar edinmeniz akıllıca bir seçim olacaktır. Ayrıca, elektronik cihazlarınızı koruyacak özel kılıflara, kablolarınızı saklayabileceğiniz özel kılıflara sahip olması da tercih edeceğiniz çantalar için önemli bir kıstas.

4- Çanta taşımayı sevmeyenler için bol cep

Çanta taşımayı sevmiyorsanız, pandemili dünyada olmaz olmaz ihtiyaçlarınızdan biri bol cep olacaktır. Dezenfektan, yedek maske, kağıt mendiller gibi hijyen malzemelerinizi devamlı yanınızda bulundurmak için uygun ceplere sahip olmalısınız. Hatta, sürekli kullanmak zorunda kalacağınız cüzdanınızı veya telefonunuzu, diğer eşyalarınıza temas etmeden saklamak için bu aksesuarlara özel ayrı bir cep kullanmak isteyebilirsiniz.

5- Dijital ihtiyaçlarınızı göz ardı etmeyin

Kendinize sportif bir tarz kurgularken, dijital ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Spor salonuna bile giderken, şarj kablonuzu yanınızda taşımak isteyebilirsiniz. Aksiyon kameraları, selfie stickler ve hatta gimbal’lar artık hayatın bir parçasına dönüşmüş durumda. Kıyafetlerinizin bu cihazlara da uyumlu olması gerekecek.

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