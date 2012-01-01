Hem yolcusunu hem yayaları düşünen otomobil

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Bazı otomobillerle tamamen tesadüf eseri tanışırsınız. Her şey kuzenimin otomobilini değiştirme isteğiyle başladı. Kriterleri vardı. Araştırmalar başladı. Her şeyin öncesinde güvenebileceği bir otomobil istiyordu. Kia Cee’d’de karar kıldı. Dedikodusunu yapmak gibi olmasın; çok zor karar veren biri olduğu için merak ettim ve bu ay Kia Cee’d’i denedim.

Yazı: Arzu Sözeri



KIA’nın C segmetindeki temsilcisi Cee’d, tamamen yenilenerek 2012 yılı haziran ayında Türkiye’de satışa sunuldu. Kia Cee’d ile tesadüfen tanıştım ama bu otomobili almak için pek çok neden sayabilirim. İlk ve en önemlisi ise ekonomik yakıt tüketimi özelliği. Benzinin litresinin 5 lira olduğu bu zor zamanlarda yakıt tüketimi son derece önemli. Sportif iç ve dış tasarımı ruhunuza hitap ediyor. Hem bir aile otomobili hem de dinamik görüntüsü ile tam bir spor otomobil. İç tasarımı da son derece geniş ve ferah. İçerideyken fenalık geçirmiyorsunuz. Ayrıca bizim aile gibi selvi boylular grubundansanız arka koltukta oturmak ayrı bir eziyet haline gelir. Cee’d de arka koltukta da üç kişi son derece rahat yolculuk edebiliyor.



