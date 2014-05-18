Henryk Tomaszewski’nin sergisi İstanbul’da!

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Polonyalı afiş tasarım ustası Henryk Tomaszewski’nin 100. yaşı, “Tomaszewski ve öğrencilerinden afişler” sergisi ile kutlanıyor

Polonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 600.yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Adam Mickiewicz Enstitüsü’ne bağlı dijital bir platform olan culture.pl işbirliği ile düzenlenen sergi 18 Mayıs 2014 tarihine kadar Salt Beyoğlu Forum’da devam edecek. Polonyalı afiş tasarım ustası Henryk Tomaszewski’nin doğumun 100.yıldönümü nedeniyle düzenlenen “Tomaszewski ve öğrencilerinden afişler” sergisi Salt Beyoğlu Forum’da açıldı. II. Dünya Savaşı sonrasındaki Polonya Afişi Ekolü’nün öncü temsilcilerinden, Varşova Güzel Sanatlar Akademisi Afiş Atölyesi eğitimcisi Henryk Tomaszewski, dünyanın pek çok yerinde afiş tasarımcılarına ilham kaynağı olan bir isim olarak biliniyor. “Tomaszewski ve öğrencilerinden afişler” sergisi Henryk Tomaszewski’nin afişlerinin yanı sıra, Tomaszewski’nin dünyaca tanınan öğrencilerinin çalışmalarından bir seçkiyi de sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide yer alan Henryk Tomaszewski ve öğrencileri Wieslaw Rosocha, Mieczyslaw Wasilewski, Marian Nowinski, Roslaw Szaybo, Alain Le Quernec, Pierre Bernard, Karel Misek'in 50 afişi Krakow Afiş Müzesi ve Dydo Afiş Koleksiyonu’ndan sağlandı. Serginin koordinatörü, Dydo Afiş Koleksiyonu ve Krakow Afiş Galerisi’nin sahibi Krzysztof Dydo, Tomaszewski’nin afişlerinin koleksiyonunda ayrı bir yeri olduğunu söylüyor. Dydo, Tomaszewski’nin sanatını şöyle anlatıyor: “Koleksiyonumda, Franciszka Starowieyskiego, Jana Lenicy ve Waldemara Swierzego gibi afiş sanatının önemli isimlerinin çalışmaları yer alıyor. Tomaszewski’nin eserleri ise uzun zaman bir gizem oldu benim için. Koleksiyonuma geç katılmalarına rağmen, benim için ayrı bir yerleri olduğunu söyleyebilirim. Onun afişlerindeki görselliğin, gündelik hayattan kopuk olmayan, kendine ait, özerk bir dünyası var. Afiş sanatının, Reklam kaygıları taşımadan, entellektüel anlam barındırarak da var olabileceğinin kanıtları onlar. Bu anlamda, Tomaszewski’nin imgeleri, her zaman izleyici ve çizen arasında ayrı bir bağ kuran, yüksek derecede hayal gücü barındıran, spontane imgeler.” 18 Mayıs’a kadar açık kalacak sergi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Polonya Başkonsolosluğu, Krakow Afiş Müzesi - Dydo Afiş Koleksiyonu, Salt Kültür A.Ş. ve culture.pl işbirliğiyle izleyici ile buluşuyor.