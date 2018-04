Her şeyi sorgulayan "Y" kuşağı

Daha cesur ve daha sorgulayıcı bir kuşak geliyor!

Yazı: Nilgün Yıldız

Gezi Parkı olaylarıyla birlikte karşımıza sadece ülkemizin içinde bulunduğu kaos durumu değil aynı zamanda yeni bir kuşak olan Y kuşağı kavramı çıktı. Bugüne kadar birçoğumuzun duymadığı ya da pek de farkında olmadığı bu kavram aslında hepimizin bildiği ‘genç işte’ düşüncesinden çok farklıydı. Çünkü birçoğumuz belki Y kuşağı da dahil olmak üzere gençliğin olaylara karşı bu kadar ilgili olduğunun farkında değildi. Çünkü çoğunluğun bilgisayar başında olduğu bu kuşağın değil ülke sorunlarına, anne ya da babasının sorunlarına dahi ilgisi olmadığı düşünülüyordu. Peki, ne oldu da bu kuşağın aslında sandığımızdan çok daha farklı olduğunu gördük. Bu kuşak nasıl bir kuşaktı ki kendinden önceki kuşağa dahi bir şeyler öğretmeyi başardı?

Anlamı isminde saklı

Y kuşağı kavramının nereden geldiğini biliyor musunuz? Y kuşağı adını why (neden) kelimesindeki Y’den alıyor. Bu kuşak herkesi ve her şeyi sorgulayan bir kuşak olduğundan bu ismi aldı. Buradan hareketle bir önceki kuşak X ve sonraki kuşak da otomatik Z adını aldı. Bu kuşağın içerisine 1980 yılından 2000 yılına kadar doğanlar giriyor. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikiyatr Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver bu kuşağı şöyle tanımlıyor; “Y kuşağı daha bireyci, hep ‘ben ben’ diyen, kendi önceliklerini her şeyden önemli gören bir kuşak. Otoriteye karşı koyabilen ya da en azından karşı koyma cesareti daha yüksek bir kuşak.” Uzmanlara göre; bir önceki kuşakta toplumsal değerler, birliğin ahengi, toplumsal idealler daha önemliydi. Y kuşağı için kendisi ve yakın çevrenin ihtiyaçları daha ön planda.

Neden daha cesurlar?

Y kuşağının yetişmesinde tabii ki ailelerin önemli bir rolü bulunuyor. Bu kuşağı yetiştiren aileler; bireysel başarıyı, rekabeti desteklediler. Çocuklarını yetiştirirken hep daha iyi ve daha önde olmaları gerektiği vurgulandı. Ders çalışmak, evin sorumluluklarına katkıda bulunmaktan daha önemli olarak görüldü. Aileler için çocuklarının üzülmemesi öncelikliydi ve çocuklarına ne istedilerse vermeye özen gösterdiler. Bu da gençlerin özgüveninin daha yüksek olmasındaki en önemli etken oldu. Psikiyatr Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, “Özgüvenlerinin daha yüksek olması daha cesur olmalarına neden olmuş olabilir. Ailelerin verdiği destekleyici ve yüceltici ebeveynlik tutumu, hakkını arama ve doğru gitmeyeni dile getirebilmeyi de kolaylaştırmış olabilir. Otoriteyi evde yoğun hissetmediklerinden ve aynı zamanda okullarda da esneklik arttığından otorite o kadar da korkutucu olmadı” diyor.