Nejat İşler doktorundan açıklama: "Zatürre nedeniyle şu anki duruma gelmiştir"

Maslak Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, ünlü oyuncu Nejat İşler'in sağlık durumuyla ilgili dün akşam bir basın toplantısı düzenledi. Çuhadaroğlu "Nejat beyin tanısı ne dersiniz, zatürre nedeniyle şu andaki duruma gelmiştir. Bu yüzden yoğun bakımda izleniyor. Aldığımız kültürde de Klebsiella mikrop üremesi var" dedi.



Maslak Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, ünlü oyuncu Nejat İşler'in sağlık durumuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. "Sevgili İşler'i Acıbadem Bodrum Hastanesi'nden ailenin isteği ve onayıyla bugün sabah ambulans uçakla hastanemize transfer ettik" diyen Çuhadaroğlu "Transfer yoğun bakım koordinatörümüz Nail Çakar ve yoğun bakım uzmanımız İsmail Demirel'in nezaretinde yapıldı. Gelir gelmez daha önce Bodrumda yapılan testleri ve arkadaşlarımızın yönlendirmesiyle devam eden tedavisi gözden geçirildi. Sayın İşler, Bodrum Hastanemizde her geçen zaman daha olumluya gittiğini düşündüğümüz sağlık durumundaki olumlu gelişmeler şu anki takibimizde de sürmektedir. Süreç içerisinde size daha önce bilgi verilmişti. Bugünki durumda da var olan infeksiyon durumunun tedavisi devam etmekte. Kendisi de bu süreç içerisinde solunum açısından cihazlarla destek olarak bu sürecin daha hızlı atlatılmasına çaba göstermekteyiz. İlk günden uygulanan antibiyotik tedavilerinin zaman içinde çıkan testlerdeki çıkan mikroplara çok uygun olduğunu gözlemledik. Bu yüzden hastamızın antibiyotik tedavilerinde herhangi bir değişikliğe gerek duymadan süreci yürütüyoruz" diye konuştu.



SADECE ANNE VE BABASI ZİYARET EDEBİLİYOR

Çuhadaroğlu, İşler'i ziyaret için gelen istekler olduğunu belirterek "Ancak sadece anne ve babasının ziyareti gerek yoğun bakımımız, hem hastanın sağlığının hem de bizim düzenimiz açısından önemli. Bu yüzden ziyareti bu yönde kısıtladık. Daha sonraki süreçlerde gerek bu konuyla gerek diğer sağlık durumuyla ilgili bilgileri bizlerden almaya devam edeceksiniz. Çeşitli spekülasyonlar ya da hastane kökenli olmayan bilgilerle ilgili bir kafa karışıklığı olmasın. Bize iletilen sorular zamanında gerçek biçimde yanıtlanacaktır. Bu açıdan da kaygınız olmanız" dedi.



HASTALIĞIN NEDENİ "KLEBSİELLA" VİRÜSÜNÜN NEDEN OLDUĞU ZATÜRRE

Tedavi sürecinin ortak alınan kararla düzenlendiğini ifade eden Çuhadaroğlu, "Zaten olumlu yanıt veriyor. Zaten olumlu yanıt verdiği için nakli gerçekleştirebildik. Oradaki tedaviye aynen devam ediyoruz. Dikkat ederseniz son iki ayda kuzey yarım kürede çok ciddi bir infeksiyon salgını var. Şu anda bütün hastanelerde neredeyse onlarca zatürre hastası yatmakta. Benzeri durum. Özellikle hava değişiminin olduğu durumlarda şu anda Kuzey yarım kürede kış var. Aynı iş Kanada, ABD ve İngiltere'de de söz konusu. Böyle bir solunum yolu infeksiyonu. Nejat beyin tanısı ne dersiniz; Zatürre nedeniyle şu andaki duruma gelmiştir. Bu yüzden yoğun bakımda izleniyor. Aldığımız kültürde de Klebsiella mikrop üremesi var. İlk anda verilen antibiyotiğin Klebsiella üzerinde etkili olduğunu gördük. Bu da sevindirici. Demek ki doğru bir ilaç tedavisi yapılıyor. Virüsler hepimizin bağışıklığını düşürür. Dünyanın her yerinde aşağı inme dediğimiz olay budur. Yani yukarıda bir sorununuz olur. Birkaç gün sonra aşağı iner. Ne yazık ki çoğumuz nezledir, griptir, geçer diye düşünüyoruz. Üstünde durmadığımız durumda aşağıya inecek bir durum oluşuyor" şeklinde konuştu.



ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Çuhadaroğlu, İşler'de çoklu organ yetmezliği olup olmadığıyla ilgili bir soruya " Bir infeksiyon çok güçlü olduğunu zaman septik şok dediğimiz tabloya yol açabilir. İlk başta var olan çoklu organ yetmezliği, bazı organlar etkilenmişti. Her geçen gün çoğunun düzeldiğini görüyoruz" diye yanıt verdi.



"UYUTMAZSAK KONTROLÜ KAYBETMİŞ OLURUZ"

Çuhadaroğlu, İşler'in ne zaman yoğun bakımdan çıkacağıyla ilgili bir soruya ise" Şu anda belli oranda oksijen ve basınç desteği veriyoruz. Bu destekler her geçen gün azalacak. Bu azalma olduğu zaman rahatlıkla çıkartabiliriz ama bunun için gün vermem söz konusu değil. Her geçen gün biz bu basıncı düştükçe kendisi soluyabilir hale gelir. Böyle olunca önce makineden ayırır sonra normal kata alırız. Yoğun bakımda olduğu sürece sadece hastamız değil diğer hastalarımız da riskli dönemdedir. Katı aldığımız zaman risk azalır. Hastaneden çıkardığımız da risk en aza iner. Yoğun bakımda olduğu sürece risk herkes de vardır. Ventilatör dediğimiz solunum destek makinesine bağladığımız hastalarımızı bir anda uyutuyoruz. Uyutmazsak kontrolü kaybetmiş oluruz. Kontrol şu anda bizde. Bu bizim yarattığımız uykululuktur. Yoksa hastalığa bağlı şuur kaybı gibi bir durum söz konusu değil" yanıtını verdi.



