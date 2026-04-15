Hıdırellez 2026 ne zaman? Hıdrellez ritüelleri neler?

Baharın ve bereketin müjdecisi olan Hıdırellez, 2026 yılında da kadim gelenekleriyle hayat bulmaya hazırlanıyor. Bu özel güne yaklaşık üç haftalık bir zaman dilimi kaldı. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu anı simgeleyen bu kutlamalar, hem bireysel dileklerin hem de toplumsal neşenin odağında yer alıyor.

Hıdırellez 2026 ne zaman?

Kutlamalar, her yıl olduğu gibi bu yıl da şu tarihler arasında gerçekleşecek:

Başlangıç: 5 Mayıs 2026 Salı (Akşam ezanı vaktiyle birlikte)

Bitiş: 6 Mayıs 2026 Çarşamba (Gün batımıyla birlikte)

Ritüellerin Uygulama Rehberi: Adım Adım Bereket

Hıdırellez gecesini ve sabahını verimli geçirmek isteyenler için geleneksel adımlar şu şekildedir:

1. 5 Mayıs Salı Akşamı (Gül Ağacı ve Dilekler)

Dileklerin Hazırlanması: Akşam ezanıyla birlikte dileklerinizi kağıda yazabilir veya taş/toprak kullanarak gül ağacının dibine sembollerini (ev, araba, bebek vb.) çizebilirsiniz.

Bereketin Çağrılması: Cüzdanınızı açık bir şekilde gül ağacının altına bırakabilir veya ağacın dallarına paralar asabilirsiniz.

Tohum Ekme: Ailedeki her birey için yedi adet fasulye veya nohut ekerek, olası olumsuzlukların bu tohumlara geçmesini dileyebilirsiniz.

Ateşten Atlama: Eğer güvenli bir alanınız varsa, yakılan ateşin üzerinden üç kez atlayarak hastalıklardan arınmayı simgeleyebilirsiniz.

2. 6 Mayıs Çarşamba Sabahı (Uyanış ve Toplama)

Erken Uyanış: Güneş doğmadan önce uyanmak bereketi kaçırmamak adına önemlidir.

Emanetlerin Geri Alınması: Gül ağacına bırakılan paralar ve dilek notları toplanır. Bu paraların yıl boyunca cüzdanda harcanmadan saklanması, "Hızır bereketi" getireceğine olan inancı temsil eder.

Doğa Ziyareti: Akarsu kenarlarına veya yeşil alanlara (Hıdırlıklar) gidilerek baharın gelişi kutlanır.